Arte
Pop-up con Paz de la Calzada y Cruz Vázquez hoy en Vilagarcía
La iniciativa está organizada por el Espacio de Arte S-Villegas y comenzará a las 12.30
El Espacio de Arte S-Villegas acoge este viernes un Pop-Up con las artistas gallegas Paz de la Calzada y Cruz Vázquez Rouco. Será a partir de las 12.30 y se extenderá hasta las 20.00 horas. La jornada contará con la presencia de las dos artistas, que compartirán con el público su trabajo y realizarán demostraciones en directo de su obra, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca sus procesos creativos y conversar con ellas.
Además, durante este Pop-Up se podrá adquirir obra original de pequeño formato de ambas artistas, en una propuesta pensada para acercar el arte contemporáneo al público y facilitar la adquisición de piezas únicas.
El encuentro nace con el concepto de una mini feria de arte, pero en un formato más cercano, reducido y concentrado en una sola jornada. Una experiencia que busca crear un espacio de encuentro entre artistas, público y coleccionistas, donde descubrir a las creadoras y a su obra.
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