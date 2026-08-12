Pop-up con Paz de la Calzada y Cruz Vázquez hoy en Vilagarcía

El Espacio de Arte S-Villegas acoge este viernes un Pop-Up con las artistas gallegas Paz de la Calzada y Cruz Vázquez Rouco. Será a partir de las 12.30 y se extenderá hasta las 20.00 horas. La jornada contará con la presencia de las dos artistas, que compartirán con el público su trabajo y realizarán demostraciones en directo de su obra, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca sus procesos creativos y conversar con ellas.

Además, durante este Pop-Up se podrá adquirir obra original de pequeño formato de ambas artistas, en una propuesta pensada para acercar el arte contemporáneo al público y facilitar la adquisición de piezas únicas.

Noticias relacionadas

El encuentro nace con el concepto de una mini feria de arte, pero en un formato más cercano, reducido y concentrado en una sola jornada. Una experiencia que busca crear un espacio de encuentro entre artistas, público y coleccionistas, donde descubrir a las creadoras y a su obra.