Medio millón de euros para mejorar la seguridad viaria en O Grove

El diputado provcincial Javier Tourís anunció esta mañana en O Grove que la Diputación se encargará de financiar la actuación de mejora de las instalaciones de servicios y seguridad viaria que se están acometiendo en diversos puntos del casco urbano, en el entorno de calles como Platería o Peralto. La junta de gobierno del organismo provincial aprobará este viernes una aportación de medio millón de euros para sufragar esta actuación que está incluida en el Plan +Provincia 26-27.

Las obras afectan a las calles Peralto, Rapeta, Outeiriño, Montiño, Concepción Arenal y Travesía de Platería, una zona que confirma un tejido urbano residencial y comercial de alta densidad y con tráfico preferentemente peatonal. La actuación consiste en la renovación del pavimento de las vías y de la red de saneamiento, sustituyendo la red unitaria actual por una nueva separativa completa. Esta, en la Travesía de Platería, será de nueva planta, ya que en la actualidad no cuenta con este servicio. En la actualidad ya está ejecutado cerca de un 5% de los trabajos.

Las obras venían siendo muy demandadas desde el Concello de O Grove con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones. De hecho, los vecinos habían mostrado en más de una ocasión su malestar por una convivencia entre peatones y vehículos siempre desigual. Además de asumir esta remodelación, se ha aprovechado para acabar con una situación que venía arrastrando el alcantarillado desde hace años y que podía convertirse en un problema para la ría de Arousa en forma de vertidos, la ausencia de una red separativa que diferenciase las aguas fecales de las pluviales. Varios municipios de la comarca de O Salnés han aprovechado el Plan +Provincia para acometer este tipo de obras para mejorar el alcantarillado en sus cascos urbanos.

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El diputado provincial señaló que el Plan +Provincia «cuenta con 85 millones de euros con los que los concellos pueden cumplir sus promesas y hacer realidad sus proyectos prioritarios». La Diputación es consciente de que los concellos «necesitan financiación para poder llevarlos a cabo, y por eso este plan de cooperación es el más ambicioso de la historia de la Diputación», aseguró el diputado vilanovés. Tourís puso en valor que el Plan +Provincia «es el gran símbolo del compromiso con el municipalismo, con autonomía para que los concellos puedan decidir a que dedican los recursos que les corresponden».