Agricultura
La ITV para tractores regresa a Meaño en plena vendimia
La unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehículos agrarios atenderá en la parroquia Xil, Meaño, a los propietarios de tractores, motocultores y demás vehículos agrarios para pasar su correspondiente ITV. Lo hará entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre en el área recreativa de O Barreiro, y en horario de 9.00 a 13.00 y de 15.15 a 18.00, excepto los días 28 de agosto, más 4 y 10 de septiembre que será sóló en la franja de mañana.
De nuevo malestar entre los viticultores que lamentan que esta inspección llegue a Meaño en plena vendimia, donde todo está marcado por una recolecta frenética de la uva que se impone en los hogares, dificultando que se pueda acudir con los tractores a esta ITV. Los interesado deben solicitar cita previa a través de la web www.sycitv.com o bien llamando al 981 928 080.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último verano del Carrito que endulzó Vilagarcía durante 60 años
- Muere Chema Pedrouzo, exvicepresidente de los comerciantes de Vilagarcía
- Los conciertos estrella de las fiestas de San Roque de Vilagarcía cuestan 114.900 euros
- Un accidente múltiple obliga a cortar al tráfico cuatro horas la PO-548 a su paso por Catoira
- Hasta 14 euros la hora y con coche: O Salnés acelera la búsqueda de trabajadores para la vendimia
- A Illa pide responsabilidad tras la larga estela de basura que dejó el Carnavrán
- La Policía Local de Vilagarcía denuncia a ocho conductores por diferentes infracciones
- Buscan al conductor que derribó una valla y un banco en el centro de O Grove