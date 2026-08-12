La ITV para tractores regresa a Meaño en plena vendimia

La unidad móvil de la Inspección Técnica de Vehículos agrarios atenderá en la parroquia Xil, Meaño, a los propietarios de tractores, motocultores y demás vehículos agrarios para pasar su correspondiente ITV. Lo hará entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre en el área recreativa de O Barreiro, y en horario de 9.00 a 13.00 y de 15.15 a 18.00, excepto los días 28 de agosto, más 4 y 10 de septiembre que será sóló en la franja de mañana.

De nuevo malestar entre los viticultores que lamentan que esta inspección llegue a Meaño en plena vendimia, donde todo está marcado por una recolecta frenética de la uva que se impone en los hogares, dificultando que se pueda acudir con los tractores a esta ITV. Los interesado deben solicitar cita previa a través de la web www.sycitv.com o bien llamando al 981 928 080.