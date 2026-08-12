Intervienen una hoz, una machada y cobre en varios dispositivos de la Policía Local de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía requisó en las últimas horas una hoz y una machada, así como cien kilos de cobre en dos dispositivos diferentes. Y es que las personas que portaban estos bienes no pudieron acreditar la necesidad de su tenencia ni la procedencia y posesión del material, en el segundo caso.

Así lo indican los agentes en el balance de las intervenciones más recientes en la ciudad. Respecto a lo primero, fue ayer por la tarde cuando localizaron un vehículo circulando por la zona de Carril.

Su conductora carecía del seguro obligatorio y no tenía la ITV pasada, pero además, dio positivo en la prueba indiciaria de presencia de drogas en el organismo.

Los agentes también le localizaron las herramientas descritas en el vehículo, una hoz y una machada; dos objetos peligrosos sobre los que no pudo acreditar su necesidad ni pertenencia, explican.

Así, le intervinieron estos elementos, inmovilizaron el coche en el depósito municipal y denunciaron a la automovilista por las infracciones observadas.

En caso de que el positivo de drogas se certificase en la prueba evidencial, se enfrentaría a la retracción de seis puntos del permiso de conducir.

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Ya en el turno de noche, una patrulla dio el alto a un vehículo que circulaba por la avenida de Cambados y en el maletero le hallaron unos cien kilos de cobre sin que su conductor pudiera acreditar su procedencia ni la posesión, así que le fueron intervenidos y depositados en la comisaría de Policía Nacional.