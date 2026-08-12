Gafas agotadas y búsquedas de última hora en Vilagarcía para ver el eclipse

A pocas horas del inicio el eclipse solar total, aún quedan ciudadanos buscando gafas homologadas para observarlo, y no está siendo fácil.

La gran mayoría de los establecimientos han agotado existencias. En Doce Ópticos decidieron colocar un cartel en el exterior de su centro de Vilagarcía ante el goteo constante de personas entrando a preguntar si tenían existencias.

Hace tiempo que las agotaron. Unas 300 unidades, aproximadamente. Sin embargo, profesionales como los de este negocio también hace un llamamiento a la calma, recordando que la observación continuada del eclipse está totalmente desaconsejada, así que es posible compartir las lentes para disfrutarlo.

Es una recomendación de las generalizadas en estos días, pero la expectación está siendo tal que muchos prefieren eso de «mejor que sobre que que falte».

Así las cosas, en los lugares de venta también estaban recibiendo esta mañana llamadas telefónicas preguntando. Hasta lugares donde previsiblemente no debería haber venta de este tipo de productos, como los kioscos de chucherías, fueron interrogados.

Cabe recordar que aún hay Concellos como Vilagarcía y Vilanova de Arousa que entregarán hoy unas 300 y 500 unidades, respectivamente, en los lugares fijados como singulares para la observación: el mirador de Lobeira y la playa de Compostela. Por riguroso orden de llegada.

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Asimismo, las autoridades vienen insistiendo en que la costa será un lugar ideal para ver el fenómeno parcial que se podrá disfrutar en O Salnés y Ullán.