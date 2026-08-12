El evento celeste del último siglo ya esta aquí: todo lo que debes saber en O Salnés y Ullán

El día del eclipse solar total ha llegado y los Concellos de O Salnés y Ullán están preparados junto a otras administraciones con dispositivos especiales de seguridad, pero sobre todo de tráfico. Además, para quien se haya quedado sin gafas homologadas, aún habrá reparto gratuito en la fiesta de la playa de la Compostela de Vilagarcía, de unas 300 unidades sobrantes de la reserva online. También en Monte Lobeira (Vilanova), de 500 unidades, que se repartirán por orden de llegada a partir de las 19.00 horas.

En el caso de la ciudad arousana, la cita festiva organizada por el Concello empezará a las cinco de la tarde. No obstante, cabe recordar que el Monte Xiabre también será otro de los puntos considerados como de atracción de mayor afluencia, aunque las autoridades reiteran que el fenómeno será bien visible desde la costa, sobre todo teniendo en cuenta que en O Salnés y el Ullán será parcial.

Entre las medidas a tener en cuenta en estos lugares, cabe recordar que Vilagarcía dejará el acceso a Xiabre de sentido único, entrando por la zona de Bamio y saliendo por O Pousadoiro.

Mapa de Meteogalicia con la información detallada por Concellos. / Meteogalicia

También en Lobeira habrá un dispositivo especial y su Ayuntamiento recomienda ir al mirador del Faro das Lúas en caso de aglomeración. Y respecto al resto, A Illa de Arousa cortará el tráfico hacia Area da Secada y Punta Cabalo a las 17.30 horas, pero ofrece traslado gratuito en el tren turístico, con salidas y paradas en O Cantiño y Casa do Concello.

En Meis se ha fijado el monte Castrove y el mirador de Monte da Bandeira; en Ribadumia, el yacimiento de Monte do Castro; en Pontecesures, que será el lugar de la zona con el mayor porcentaje de oscuridad -un 99,84%-, el mirador de O Galiñeiro; en Valga, los miradores del Ulla; en Sanxenxo, la playa de Pragueira; en O Grove, el Siradella y el Con da Hedra, y en Cambados, se espera más asistencia en la torre de San Sadurniño.

Hace 114 años que la Península Ibérica no disponía de esta oportunidad y el momento culmen durará poco más de un minuto, a contar desde las 20.29 horas, aproximadamente.

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Las probabilidades de disfrutarlo en su plenitud crecerán cuanto más al norte y, de hecho, aunque será igualmente digno de contemplar, en Arousa no se verá la corona solar.