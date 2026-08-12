Astronomía
El eclipse convierte en miradores múltiples lugares para los arousanos
Neveras llenas, puntos elevados y una rutas marítimas marcan la espera antes de la noche de las perseidas
Arousa vive con enorme expectación la cuenta atrás para el eclipse de esta tarde. La imposibilidad de encontrar gafas especiales a última hora se convirtió en el mejor termómetro de una auténtica fiebre por disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional.
Playas, montes y miradores comenzaron desde hace horas a recibir a numerosas personas dispuestas a asegurarse una ubicación despejada. También los accesos a los arenales registraron una demanda superior a la habitual, incluso para una jornada calurosa de pleno agosto.
Muchos quieren convertir la observación en una ceremonia. Familias y grupos de amigos se aprovisionaron de neveras con comida y bebida para prolongar la velada y enlazar el eclipse con la noche de las perseidas.
La expectación llegó también al mar. El Gran Cormorán Jet, con base en O Grove y perteneciente a la naviera Cruceros do Ulla-Turimares, programó una salida para seguir el eclipse desde el centro de la ría. La embarcación, que organiza visitas a Sálvora con sesiones «starlight», ofrece así un privilegiado balcón flotante para contemplar cómo el cielo transforma durante unos minutos el paisaje arousano.
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