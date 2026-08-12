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Astronomía

El eclipse convierte en miradores múltiples lugares para los arousanos

Neveras llenas, puntos elevados y una rutas marítimas marcan la espera antes de la noche de las perseidas

Asistentes al viaje en catamarán.

Asistentes al viaje en catamarán. / Pedro Mina

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Diego Doval

Arousa

Arousa vive con enorme expectación la cuenta atrás para el eclipse de esta tarde. La imposibilidad de encontrar gafas especiales a última hora se convirtió en el mejor termómetro de una auténtica fiebre por disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional.

Playas, montes y miradores comenzaron desde hace horas a recibir a numerosas personas dispuestas a asegurarse una ubicación despejada. También los accesos a los arenales registraron una demanda superior a la habitual, incluso para una jornada calurosa de pleno agosto.

Muchos quieren convertir la observación en una ceremonia. Familias y grupos de amigos se aprovisionaron de neveras con comida y bebida para prolongar la velada y enlazar el eclipse con la noche de las perseidas.

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Gente subiendo al mirador de Xiabre para ver el eclipse.

Gente subiendo al mirador de Xiabre para ver el eclipse. / Pedro Mina

La expectación llegó también al mar. El Gran Cormorán Jet, con base en O Grove y perteneciente a la naviera Cruceros do Ulla-Turimares, programó una salida para seguir el eclipse desde el centro de la ría. La embarcación, que organiza visitas a Sálvora con sesiones «starlight», ofrece así un privilegiado balcón flotante para contemplar cómo el cielo transforma durante unos minutos el paisaje arousano.

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