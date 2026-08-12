El coche nuevo recupera velocidad en la comarca con 869 matrículas más en la primera mitad del año

El mercado del automóvil ha vuelto a pisar el acelerador en O Salnés. Los doce municipios incluidos en el análisis matricularon 869 turismos durante los seis primeros meses de 2026, frente a los 737 contabilizados entre enero y junio del pasado ejercicio. Son 132 vehículos más en apenas un año y un crecimiento del 17,9% que confirma el buen momento de un sector que, además, presenta cifras claramente superiores a las de hace dos años en buena parte del territorio.

El estudio incluye Vilagarcía, Sanxenxo, Cambados, O Grove, Vilanova, A Illa, Meaño, Meis y Ribadumia, además de Catoira, Pontecesures y Valga. Los datos proceden del Instituto Galego de Estatística y permiten comprobar que el crecimiento es generalizado, aunque con diferencias muy importantes entre municipios.

Vilagarcía continúa siendo, con mucha diferencia, el principal mercado de la zona. Entre enero y junio se matricularon 275 turismos en la capital arousana, frente a los 228 del mismo periodo del pasado año. El incremento es del 20,6% y supone 47 coches más. La evolución resulta todavía más significativa al ampliar el foco hasta 2024, cuando fueron 212 las matriculaciones registradas durante esos seis primeros meses. En solo dos años el crecimiento alcanza así prácticamente el 30%.

Sanxenxo presenta incluso una progresión más intensa. El municipio cerró el semestre con 158 coches matriculados, frente a los 116 de 2025 y los 98 de 2024. La subida interanual es del 36,2%, mientras que respecto a hace dos años alcanza nada menos que el 61,2%. Es, junto a Vilagarcía, uno de los grandes responsables del incremento registrado en el conjunto de la zona.

Por volumen, Cambados ocupa el siguiente escalón. Sus 87 matriculaciones mejoran las 93 del pasado año y se sitúan muy por encima de las 70 registradas en el primer semestre de 2024. La subida actual es moderada, del 4,3%, pero la perspectiva a dos años muestra un incremento próximo al 39%.

Más espectacular es el comportamiento de O Grove. Las 68 matriculaciones contabilizadas hasta junio suponen 24 más que las 44 del pasado ejercicio, con un aumento del 54,5%. El municipio recupera además con claridad el terreno perdido en 2025, ya que en el primer semestre de 2024 había contabilizado 50 turismos.

Ribadumia encabeza, sin embargo, el crecimiento porcentual respecto al pasado año. Las matriculaciones pasan de 24 a 44 vehículos, lo que representa una espectacular subida del 83,3%. También supera ampliamente las 28 unidades de 2024 y coloca al municipio entre los que muestran una evolución más favorable.

Valga sigue una trayectoria similar. Después de caer desde los 44 turismos del primer semestre de 2024 hasta los 31 del pasado ejercicio, recupera terreno con fuerza y alcanza ahora los 45. El incremento respecto a 2025 es del 45,2% y permite incluso superar ligeramente el registro de hace dos años.

No todos los municipios, sin embargo, participan de esta aceleración. A Illa protagoniza el principal retroceso al pasar de 35 turismos en los primeros seis meses de 2025 a únicamente 22 en este ejercicio, una caída del 37,1%. La cifra es también ligeramente inferior a los 23 contabilizados en 2024. Vilanova presenta otra tendencia singular. Es el único de los principales municipios analizados que encadena dos ejercicios consecutivos de descenso: 70 turismos en 2024, 63 el pasado año y 56 durante el primer semestre actual. En dos años el retroceso acumulado alcanza el 20%.

Las motos crecen a un ritmo muy desigual en la comarca. / Pedro Mina

Meaño se mantiene prácticamente estable, con 40 matriculaciones frente a las 41 del pasado ejercicio, aunque todavía muy por encima de las 29 de 2024. Meis suma 30, una más que el pasado año y prácticamente las mismas que hace dos ejercicios. Pontecesures repite las doce unidades de 2025, aunque queda lejos de las 19 de 2024. Catoira, por su parte, pasa de 21 a 22 turismos entre 2025 y 2026.

La tendencia general resulta todavía más evidente tomando únicamente los once concellos para los que existe una serie homogénea durante todo el periodo. Entre enero y junio de 2024 sumaron 674 matriculaciones de turismos. Un año después fueron 716 y ahora alcanzan las 847. El crecimiento acumulado en apenas dos ejercicios es del 25,7%.

Las motos, una realidad diferente

El comportamiento de las motocicletas ofrece una fotografía distinta. Durante el primer semestre se matricularon 186 en los doce municipios, solo tres más que las 183 registradas en el mismo periodo del pasado año. El incremento global se limita así al 1,6%.

Sin embargo, ese aparente estancamiento está condicionado de forma decisiva por Vilagarcía. La capital arousana había contabilizado 86 motos en los primeros seis meses de 2025 y este año se queda en 55, lo que supone una caída del 36%. El dato del pasado ejercicio estuvo además marcado por las 30 unidades registradas únicamente durante enero.

El comportamiento del resto del territorio es muy diferente. Si se excluye Vilagarcía, los otros once municipios pasan de 97 motocicletas en 2025 a 131 este año, lo que representa un crecimiento cercano al 35%.

Sanxenxo vuelve a ocupar la segunda posición en volumen con 35 motocicletas frente a las 27 del pasado ejercicio. O Grove pasa de 18 a 21, Vilanova de 14 a 19, Ribadumia prácticamente duplica sus cifras al avanzar de seis a once y Valga crece de seis a nueve.

También resulta significativo el progresivo aumento de las motos a medida que avanza el año. En el conjunto de los doce municipios se registraron 19 en enero, 20 en febrero y 25 en marzo. La cifra saltó después a 37 en abril, 41 durante mayo y alcanzó las 44 en junio. En apenas cinco meses, por tanto, el ritmo mensual de matriculaciones se duplicó con creces.

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Los datos dibujan así un mercado del motor en expansión, especialmente en el caso del automóvil. O Salnés y su entorno no solo compran más coches que hace un año, sino que la comparación con 2024 confirma que el crecimiento tiene recorrido. Vilagarcía y Sanxenxo tiran del mercado por volumen, Ribadumia y O Grove protagonizan los mayores saltos porcentuales y únicamente algunos municipios, con Vilanova y A Illa como principales excepciones, circulan en dirección contraria.