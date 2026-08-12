La asociación contra el cáncer abrirá en septiembre su primer local en Vilagarcía

La delegación vilagarciana de la Asociación Española Contra el Cáncer se prepara para dar uno de los pasos más importantes de los últimos años con la apertura de una sede propia en la calle Juan Carlos I.

El nuevo local permitirá concentrar su actividad, ampliar la atención prestada a pacientes y familiares y disponer de unas instalaciones estables después de pasar por diferentes espacios cedidos por el Concello.

La noticia coincidió con la cuestación desarrollada este martes en las calles de Vilagarcía, que movilizó a 25 personas voluntarias.

La futura sede será amplia, estará decorada en tonos verdes y madera y contará con sala de reuniones, despachos y dependencias adaptadas para prestar servicios terapéuticos.

La intención de la entidad es ofrecer en estas instalaciones atención psicológica, fisioterapia, logopedia y asesoramiento por parte de una trabajadora social, además de otras formas de acompañamiento relacionadas con la enfermedad.

La incorporación progresiva de estos recursos deberá coordinarse con la dirección provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra. Sin embargo, disponer de un espacio propio facilitará la organización de las consultas, la celebración de reuniones y el desarrollo de actividades informativas, sociales o de sensibilización.

«Va a ser un paso adelante muy importante. Llevamos años en diferentes espacios que nos cede el Concello. Ahora mismo estamos atendiendo en el Auditorio, pero por fin tendremos nuestro propio espacio», destaca la presidenta de la delegación, Maite Bermúdez.

La responsable señala que el local estará «perfectamente habilitado para atender las necesidades de mucha gente» y confía en que la sede permita elevar la capacidad asistencial del colectivo.

Más servicios y cercanía

La asociación ya acompaña a numerosos pacientes y familias de Vilagarcía, aunque su objetivo es seguir creciendo y acercar un mayor número de recursos a quienes atraviesan las distintas fases de la enfermedad. «Ya estamos atendiendo a mucha gente, pero queremos crecer y ofrecer más posibilidades», explica Bermúdez, que acaba de cumplir su primer año al frente de la delegación.

La presidenta comparte responsabilidades con un equipo directivo integrado por Norberto Camba, Carmen Sixto, Loli Crespo, María del Carmen Alonso, Manuel Reigada y Susana García. Una de sus prioridades será incrementar el número de socios y colaboradores en el municipio para reforzar la estructura local y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas.

Bermúdez recuerda, además, que la Asociación Española Contra el Cáncer dispone del teléfono gratuito 900 100 036, operativo las 24 horas del día. A través de este número se ofrece información, orientación y ayuda ante cualquier necesidad relacionada con la enfermedad, además de atender a las personas interesadas en asociarse o colaborar con la entidad.

Veinticinco personas voluntarias

Ese deseo de implicar a la ciudadanía volvió a quedar reflejado en la cuestación celebrada durante la mañana del martes. Un total de 25 personas voluntarias participaron en una jornada que Maite Bermúdez calificó de «muy positiva» y que permitió visibilizar la labor desarrollada por la asociación.

Las huchas se distribuyeron en tres puntos situados en diferentes zonas del corazón urbano de Vilagarcía. Cada aportación era correspondida con una pegatina que acreditaba la colaboración con una causa destinada a sostener la investigación, la prevención y, sobre todo, el apoyo directo a pacientes y familiares.

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La colecta permitió reunir fondos, pero también explicar el trabajo que se realiza durante todo el año y recordar que nadie debería afrontar la enfermedad en soledad. La próxima apertura del local de Juan Carlos I dará continuidad a ese mensaje: contar con una puerta propia a la que llamar y con un lugar estable en el que encontrar escucha, orientación y asistencia.