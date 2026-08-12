Arousa goza la penumbra de una cita histórica

En O Salnés, el eclipse empezó mucho antes de que la Luna se aproximase al disco solar. Comenzó cuando las ópticas agotaron las gafas, cuando las neveras entraron en los maleteros y cuando centenares de personas emprendieron camino hacia playas, montes y miradores. La comarca convirtió el acontecimiento astronómico en una ceremonia colectiva.

Desde Vilagarcía hasta O Grove, pasando por Vilanova, Cambados, A Illa o Ribadumia, cualquier lugar con el horizonte occidental despejado adquirió por unas horas categoría de palco. Los arenales reunieron a familias, parejas y amigos que llegaron con tiempo, comida y la intención de prolongar la velada hasta las Perseidas. A Illa y O Grove dejaron estampas muy concurridas; en Cambados, la atención se repartió entre el Paseo da Calzada, A Pastora y el entorno litoral.

También se buscó altura. Las carreteras hacia montes como Lobeira y otros balcones naturales soportaron un trasiego inusual de coches y motos. Hubo quien viajó a las Rías Altas para ganar unas décimas de oscuridad y entrar en la franja de totalidad. Otros prefirieron alejarse de tierra. El Gran Cormorán Jet fue uno de los catamaranes que zarpó desde O Grove para observar el fenómeno en medio de la ría, añadiéndole una escenografía de agua, gastronomía, horizonte y divulgación.

La espera fue larga y el desenlace, brevísimo. El fenómeno comenzó alrededor de las 19.30 horas y se extendió durante a medida que el eclipse tomaba forma, pero toda la expectación quedó comprimida en los instantes próximos a las 20.30. En O Salnés no hubo totalidad: la ocultación osciló entre el 99,52 % de O Grove y el 99,85 % de Pontecesures; Vilagarcía alcanzó el 99,69 %, Vilanova el 99,66 %, Ribadumia el 99,63 % y Cambados y A Illa el 99,60 %.

Ese mínimo borde de Sol bastó para demostrar la potencia del astro. No llegó la noche cerrada, sino una luz extraña, desvaída, difícil de comparar con un atardecer. La ría perdió brillo, las sombras mudaron y la temperatura descendió lo suficiente para que más de uno buscase una chaqueta. «Se hizo demasiado corto», repetían algunos al recuperar el cielo su aspecto habitual. «Fue fugaz», resumían otros, todavía con las gafas en la mano.

Los hubo que buscaron zonas altas de monte para seguir el fenómeno. / Pedro Mina

Muchas de las gafas homologadas circularon de rostro en rostro. Se compartieron entre conocidos y desconocidos, mientras los teléfonos trataban de retener lo que los ojos no podían mirar directamente. También hubo imprudentes que prolongaron demasiado la vista hacia el Sol. Al tratarse de un eclipse parcial en la comarca, la protección debía mantenerse durante todas sus fases: ni las gafas de sol ni la cámara del móvil constituían una barrera segura.

La Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol y su sombra recorrió Groenlandia, Islandia, el Atlántico y el norte de España. Fue el primer eclipse total visible desde la Península desde 1905, aunque O Salnés quedó apenas al sur de la franja de totalidad. La escena dejó una lección: incluso ocultado en más de un 99 %, el Sol conservó fuerza suficiente para impedir que la noche cayese por completo.

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Después llegaron los comentarios, las fotografías y la sensación compartida de haber asistido a algo excepcional. Algunos recogieron enseguida; otros abrieron las neveras y esperaron las Perseidas. El eclipse había durado poco, pero la ceremonia continuaba. Durante unos instantes, toda Arousa dejó de mirar al mar para levantar la cabeza al mismo tiempo.