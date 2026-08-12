Amigos de Galicia aún busca 158 peones para la vendimia en O Salnés

La Fundación Amigos de Galicia aún busca 158 cortadores para la vendimia y atribuye la dificultad generalizada que se vive en los últimos tiempos para encontrar trabajadores interesados a cuestiones como las condiciones económicas y las carencias del transporte público.

En el listado de «dificultades» para hallar candidatos también incluye otros factores como que se trata de un trabajo con exigencia física, lo cual lleva a algunas personas «a descartarlo o impide su incorporación por problemas de salud o limitaciones físicas».

De 8,32 a 9 euros la hora

También refiere las condiciones económicas, manejando ofertas que van de los 8,32 a los 9 euros por hora, así como la corta duración e intensidad de una campaña concentrada en pocas semanas.

A esto añade los desplazamientos a las explotaciones, pues parte de las labores se desarrollan en fincas con «escasas posibilidades de acceso mediante transporte público, lo que dificulta la incorporación de personas que no disponen de vehículo propio, aun cuando estén interesadas en trabajar».

Asimismo indica la coincidencia con otras campañas agrícolas y empleos de carácter temporal y en cuanto a la población migrante, señala que su agencia de colocación, a través de la cual gestiona las ofertas llegadas de diferentes explotaciones y bodegas, están atendiendo a personas dispuestas, pero «todavía no cuentan con autorización para trabajar debido a la fase en que se encuentran sus procedimientos administrativos».

Población migrante

A este respecto, las mismas fuentes añaden que ya han empezado a derivar personal disponible en función de las necesidades planteadas por las empresas y que entre las primeras incorporaciones hay once personas procedentes de Mali y Nigeria, «todas ellas con autorización de trabajo en vigor y que han sido derivadas a diferentes bodegas de la comarca».

Así las cosas, su oficina sigue desarrollando su labor de intermediación para cubrir los 158 puestos que tiene pendientes de cobertura y advierte de que la tendencia de dificultad para encontrar peones interesados «se acentúa año tras año». diferentes bodegas de la comarca».

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