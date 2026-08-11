Política local
El PP de O Grove critica el plan de pintado y desbroce del Concello
Tilda de «esperpento» la queja del alcalde de que adecenta áreas de otras administraciones
El PP de O Grove calificó de «esperpento» la queja del alcalde de que están realizando tareas de pintado y desbroces en zonas que son competencia de otras administraciones. Considera que es un modo de «tratar de justificar su falta de mantenimiento y previsión», intentando «eludir sus responsabilidades mientras gasta 129.000 euros en un plan mal planificado», se quejó su portavoz, Carolina Otero.
Y es que el grupo de la oposición asegura que «docenas de viales, zonas rurales y pasos de peatones municipales sufren un estado de abandono absoluto durante todo el año». Es más, considera que el regidor, Jose Cacabelos, está actuando «a remolque de las quejas vecinales en redes sociales», además de criticar que haga este tipo de actuaciones en pleno verano:«demuestra la total improvisación».
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