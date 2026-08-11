París de Noia, Marbella y Queiman Folck-Rock ponen la música a las fiestas de Valga

Ya queda menos para la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do país y el Concello de Valga tiene todo listo, empezando por el cartel musical con, entre otros, París de Noia y el espectáculo Queiman Folk-Rock, y la elección de la pregonera, que será la profesora Antía Piñeiro, candidata a mejor profesora de España en los Premios Educa Abanca.

El día grande de esta cita de Interese Turístico de Galicia, el sábado 29 de agosto, se podrán degustar mil tapas de anguila en cinco recetas diferentes: cuatro elaboradas por el cocinero Álex Iglesias y la quinta cocinada por el bar El Pontellón, que fue el ganador del primer premio de la última edición de la ruta «Tapa a Anguía» con el pincho «Bombón Pontellón». Se trata de una croqueta de anguila rebozada en pasta kataife sobre chutney de manzana. Sin olvidar que hay nueva edición de este roteiro de tapas, que este año tiene 13 locales, más que nunca.

En cuanto al aguardiente, las personas que se acerquen al Parque Hermanas Dios Mosquera podrán degustar hasta cuatro variedades de cócteles elaborados con caña blanca, de hierbas y tostada.

Además, en el Centro de Interpretación da Caña tendrá lugar la demostración de destilado tradicional y a la medianoche habrá una gran queimada popular gratuita, con conjuro y espectáculo con el Brujo Queiman.

Noticias relacionadas

Para los más pequeños habrá actividades y no faltará la entrega de premios de los diferentes concursos: de la Caña do País, Embelecer Valga, el de elección del cartel anunciador de esta edición, las mejores tapas y los vales de compra de la ruta que se pueden llevar los clientes. Esa noche también actuará Marbella.