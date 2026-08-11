O Salnés y Ullán se preparan para el eclipse: cortes de tráfico, transporte gratis y «prohibidas» las colillas

Hace más de un siglo que la Península Ibérica no disponía de una vista privilegiada para contemplar un eclipse solar total, un raro fenómeno, por lo menos para lo que dura una vida humana. Así que la expectación es máxima y aunque en O Salnés y el Ullán será parcial, la mayoría de Concellos esperan mañana una importante movilización y han diseñado planes especiales con medidas como restricciones de tráfico, transporte gratuito y refuerzos de seguridad junto a otras administraciones, además de emitir recomendaciones para la salud de los observadores y de la naturaleza, pues hay riesgo extremo y las afluencias masivas pueden dejar colillas y basura, como latas y vidrio, que origen incendios.

En Vilagarcía, uno de los puntos de interés es el monte Xiabre y la Policía Local va a dejar la carretera de acceso como de dirección única, entrando por el norte (Bamio, Guillán, Trabanca Sardiñeira…) y saliendo por O Pousadoiro. Desde Ravella recuerdan que es una vía estrecha que discurre al borde de terraplenes y que es de difícil acceso e indican que el objetivo es evitar colapsos y posibles accidentes de tráfico, además de facilitar el acceso de los servicios de emergencias en caso de producirse alguna incidencia. El acceso se cortará desde el cruce de la cantera.

Las ubicaciones elevadas han sido marcadas como los lugares donde concentrar esfuerzos en el acuerdo entre gobierno central y Xunta a la hora de coordinador medios para ese día. Sin embargo, las autoridades inciden en que no es necesario, pues se podrá seguir de igual manera en cotas bajas.

También desde la administración vilagarciana destacan esta circunstancia y, de hecho, desaconsejan subir al monte y el evento especial que han organizado se celebrará en la playa de A Compostela, donde también se regulará el acceso.

En A Illa de Arousa, directamente van a cortar el tráfico durante unas dos horas -desde las 17.30 horas- hacia Area da Secada y el faro de Punta Cabalo, donde prevé la mayor afluencia. Solo se podrá salir, no entrar, pero, a cambio, el Concello ha contratado el tren turístico para ese día y hará viajes gratuitos con un recorrido circular recogiendo y dejando pasajeros en O Cantiño y delante del Consistorio.

Otros puntos de interés incluidos en el plan de protección especial que movilizará a un importante número de agentes de la Guardia Civil de Pontevedra son el mirador de Lobeira, en Vilanova de Arousa, y el monte Castrove y el mirador de Monte da Bandeira, ya en Meis, como recuerda su gobierno local. Además, este insiste en mantener una actitud «responsable, sobre todo en temas como tirar colillas porque ante la presencia de tanta gente puede producirse un incendio, sobre todo con este verano tan seco y caluroso».

Esta es una de las peticiones generalizadas de las autoridades a los observadores que elijan zonas de monte, pero también que «se lleven consigo los residuos que generen, respeten el entorno natural y arqueológico y que estacionen de manera responsable, además de acudir con antelación», exponen desde Ribadumia, donde sus espacios privilegiados son el yacimiento de Monte do Castro.

En Pontecesures, que será el mejor de las comarcas de O Salnés y el Ullán para seguir el fenómeno astronómico, informan de los aparcamientos y la manera de llegar a su lugar: el mirador de O Galiñeiro. En Valga los lugares señalados son los miradores de la ribera del Ulla; en Sanxenxo, la playa de Pragueira, y en O Grove, el Siradella y el Con da Hedra.

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Su Ayuntamiento explica que no hay ningún dispositivo porque no prevén desplazamientos a propósito que incrementen la presencia de visitantes, ya de por sí elevada, porque «estamos en el punto álgido del verano», dice, recordando que ya llevan en situación extraordinaria de crecimiento poblacional desde principios de mes, como uno de los principales destinos turísticos.