Venta emblemática
O Grove convocará a las «colareiras» tras el verano para abordar temas de organización
El Concello quiere aprovechar la renovación de tarjetas para actualizar y resolver algunas cuestiones
El Concello de O Grove convocará a las «colareiras» a una reunión después de pasar la temporada alta de verano con el fin de abordar algunas problemáticas surgidas y aprovechando que el año próximo se debe proceder a la renovación de las tarjetas de autorización.
Así lo indica el alcalde, Jose Cacabelos, tras consultarle por la existencia de presuntos conflictos respecto a la delimitación de los espacios que ocupan en la calle para la venta. El regidor indicó que «no hay puestos asignados, sino unos espacios y es cierto que podemos sentarnos para mirar de delimitarlos y que no se ocupen con vehículos y haya problemas».
También cree que es momento de abordar otras cuestiones relacionadas con esta actividad de venta tan característica de la villa meca. Según Cacabelos, aprovechando que el próximo año hay que renovar las tarjetas podrían abordarse aspectos sobre el reparto de espacios, revisando también cuántas tarjetas siguen activas y cuántas no... «Aunque siempre fue una cosa de que se autoorganizaban ellas», añadió.
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