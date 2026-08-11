Meaño, Cambados y Meis reparten una nueva remesa de composteros individuales gratis

La Mancomunidade do Salnés va a iniciar el reparto de una nueva remesa de composteros individuales en los Concellos en los que presta el servicio de mestre composteiro.

Así, en Meaño serán 69, llegando ya a los 653 entregados. En Meis repartirán 54 y así la cifra sube a 657 y en Cambados, los vecinos podrán llevarse 20. Además, en la capital del albariño será este año cuando se construyan los dos nuevos composteros comunitarios anunciados hace unos meses, elevando el total a once.

Desde la entidad supramunicipal recordaron que esto, más la entrega gratuita de los individuales, que suman un total de 143, cuentan con una ayuda de 24.000 euros de la Xunta para la gestión de residuos orgánicos de competencia municipal.

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Para poder solicitar una unidad o recibir asesoramiento, los vecinos de estos Concellos pueden llamar al número de teléfono 605 612 803 o escribir al correo compostaxe@osalnes.com. También sigue abierto el préstamo de la biotrituradora y se trata de servicios gratuitos aunque con una serie de condiciones.