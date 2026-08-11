A Illa ejecutará en septiembre las obras para proteger O Furado

Será solo una inversión de 68.000 euros, pero puede ser clave para acabar con los problemas de erosión que sufre la zona de O Furado, en A Illa de Arousa. El delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, ha visitado el municipio para conocer los detalles de una actuación que va a ser financiada por la administración autonómica para frenar el avance del mar en esa zona, donde ya se han tenido que cortar varios árboles y retirar una pasarela de madera debido a los arrastres que realizan las mareas.

La solución, que ya ha sido ejecutada y que comenzará a ejecutarse en el mes de septiembre pasa por crear una pantalla protectora con pilotes de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro. Irían fincados en la arena, causando la mínima invasión en el litoral y el menor impacto visual posible, convirtiéndose en una solución natural y adaptada al medio. Su ejecución deberá realizarse antes del mes de noviembre y una de las características de este proyecto, que han redactado los técnicos municipales, es que respeta el espacio natural en el que se ubica, motivo por el cual se descartó la instalación de un muro de piedra, solución utilizada en otros puntos del municipio, como es el caso de A Sapeira.

El proyecto se enmarca en las líneas de actuación orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos, priorizando el uso de materiales naturales y especies autóctonas, adaptadas a las condiciones climáticas y ecológicas locales.

Desde hace años, el efecto de las mareas se ha convertido en un problema para la zona de O Furado, en A Illa, donde se ha tenido que eliminar un paseo de madera y cortar varios de los pinos de la zona ante el riesgo de que pudiesen derrumbarse al quedar sin terreno sobre el que apoyarse.

A esta situación, el Concello de A Illa ha buscado una fórmula para ponerle freno a lo que estaba ocurriendo con la construcción de un muro de contención tras ser aprobada por la Consellería de Medio Ambiente esa subvención de casi 70.000 euros para la obra. Esta ayuda se concedió al amparo del programa Galicia Refuxio Climático y debe ejecutarse antes del 20 de noviembre de este año.

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, reocnoce que esta actuación es sumamente importante ya que permitirá frenar «una erosión que amenaza con acabar con una importante zona verde; se trata de una obra muy esperada y necesaria en un entorno en el que el mar lleva años ganándole terreno al pinar y no podíamos cruzar los brazos y dejar que acabase desapareciendo».

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Arosa asegura que el proyecto lleva escrito desde hace tiempo ,y tras solicitar los permisos necesarios, «nos permitió ser de los primeros en conseguir esta ayuda que esperamos acometer en las próximas semanas». Insiste Arosa en que la actuación servirá para «proteger un espacio verde que se encuentra en riesgo de desaparición». El plazo de ejecución de esta actuación será de dos meses u la empresa adjudicataria ha ofrecido entre sus mejoras unos 15 meses de garantía.