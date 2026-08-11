Solo, sin escalas y en un barco de once metros: así será la vuelta al mundo de un australiano desde A Illa

A Illa será el punto de partida, el próximo día 30, de una aventura que muy pocos se imaginaban que podría arrancar en el pequeño municipio arousano. Un australiano, el médico Matthew Wright, de 56 años de edad, ha elegido el municipio como lugar de salida y llegada para la circunnavegación a vela alrededor del mundo. Esa navegación será en solitario, sin escalas de ningún tipo y a bordo de un velero, el «Agitator» de tan solo once metros de eslora.

Una vez que ponga proa hacia la salida de la ría de Arousa desde O Xufre, Wright tendrá por delante 28.000 millas náuticas en las que va a atravesar algunas de las zonas de navegación más peligrosas del mundo, lugares como Cabo de Hornos o el Cabo de Buena Esperanza, un reto que el australiano afronta con mucha serenidad y con ganas de comenzar cuanto antes la navegación.

La aventura ha sido presentada esta mañana en el Concello de A Illa, un lugar al que Wright llegó hace cuatro años y del que quedó enamorado, resguardando cada invierno su embarcación en el Varodoiro do Xufre, entidad donde se ha preparado al «Agitator» para este reto. Los motivos que llevan a Wright a realizar esta apuesta parte de un deseo frustrado en su día. El australiano se inscribió en 2022 en la Golden Globe Race, una regata en solitario, sin escalas y sin asistencia que sigue la misma ruta que va a navegar. Sin embargo, problemas de salud le impidieron realizar ese sueño.

La regata vuelve a celebrarse este año desde un puerto francés, pero Wright ha decidido emprender su aventura desde A Illa unas semanas antes, ya que «lo importante es la aventura, no participar en una regata». El médico australiano contará con el respaldo de un nutrido grupo de embarcaciones de la Escola de Navegación Tradicional, (ENT), que escoltarán a su embarcación hasta la bocana de la ría para despedirla y aguardarla unos 240 días después, el tiempo que se estima que tardará en regresar. Toda la aventura podrá seguirse a través de una página web que lleva por nombre www.agitator.gal y la embarcación lucirá el nombre de A Illa de Arousa ofreciendo una promoción del municipio entre la náutica de altura. Wright recorrerá el Atlántico hasta doblar el Cabo de Buena Esperanza y navegar hasta bordear por el sur su tierra, Australia, antes de poner rumbo al Cabo de Hornos. Desde allí, pondrá proa a A Illa de Arousa, puerto que espera alcanzar en unos 240 días aproximadamente.

Presentación del reto de Wright en el Concello de A Illa. / Pedro Mina

Recorrido

La ruta de circunnavegación del mundo conlleva un importante riesgo, ya que la mayor parte del recorrido se va a realizar en el Océano Austral, entre los 40 y 60 grados d elatitud sur. Esa zona es conocida como «los cuarenta rugientes» por sus fuertes vientos del oeste, sus olas de entre ocho y 12 metros, así como el intenso frío que expone al navegante a una hipotermia. El mayor peligro al que se expone, algo reconocido por Wright, es al cansancio acumulado. La travesía va a suponer semanas de dormir muy poco, lo que puede ayudar a cometer errores de interpretación, pero también se va a exponer a un mar embravecido y que, incluso, puede incluir la presencia de icebergs.

Es por ello que el «Agitator» ha permanecido en el Varadoiro do Xufre preparándose para lo que va a ser una travesía durísima. La embarcación, construida a principios de los 90, está diseñada para cruceros en alta mar, siendo muy fácil de manejar con mal tiempo y con una excelente capacidad para largos viajes. Pero a mayores, en el Varadoiro se le han realizado algunas modificaciones importantes, como la construcción de un mamparo estanco en la proa para evitar el hundimiento si choca con algún objeto. También cuenta con cintos de seguridad en las dos literas para garantizar la seguridad de Wright y se han instalado dos escalones en el timón para que pueda acceder a la zona sumergida de la embarcación en caso de avería.

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El médico australiano sabe que afronta un reto muy complicado, en el que va a sufrir y en el que va a afrontar situaciones que son prácticamente desconocidas para él, ya que sus navegaciones más largas están muy lejos de la cantidad de millas que debe afrontar. Sin embargo, es optimista de lograrlo y que va a merecer la pena estar estos ocho meses lejos de su familia, «que creen que estoy un poco loco».