El Concello inicia la reparación de la necesitada pasarela de A Toxa

El Concello de O Grove ha iniciado esta semana la sustitución completa de la pasarela de madera de A Toxa. Hace años que arrastra un importante desgaste y en los últimos tiempos ya estaba al límite. De hecho, llevaba meses inutilizada por roturas y problemas en la base.

El alcalde, Jose Cacabelos, explica que posiblemente sea preciso cortar un árbol porque «hemos constatado que las raíces estaban afectando a la zona de pivotación de la propia pasarela».

También detalló que serán varias semanas de trabajo y que se trata de una actuación financiada al cien por cien por el Concello con una inversión de algo más de 60.000 euros y que se contrató a Servicios, Contratas y Construcciones Galicia. Asimismo se enmarca en el plan de mejora de accesos a playas que está ejecutando.

Así las cosas, ahora mismo, más pronto que tarde, se podrá recuperar este paso que lleva rodeado de vallas de seguridad desde hace varios meses. En los tramos más peligrosos para evitar tropezones.

El proyecto técnico sacado a licitación para estos trabajos indicaba que se trata de «obras de saneamiento y reparación de los pilares de hormigón armado» que sujetan la plataforma y se encuentran «deteriorados», para lo cual se procedería a limpiar las armaduras y reforzarlas con una camisa perimetral de hormigón armado y estructura metálica.

También se preveía «la retirada del entarimado y la barandilla de madera existentes», junto a la reposición del pavimento y la propia balaustrada, instalando en su sitio nuevos elementos fabricados en composite de plástico reciclado (WPC), un material tecnológico sostenible fabricado a partir de la mezcla de fibras de madera natural y polímeros plásticos reciclados que no requiere mantenimiento, garantiza una alta durabilidad y tiene un bajo impacto ambiental.

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El Concello es el responsable del mantenimiento de esta pasarela que va desde el puente de A Toxa hacia el centro O Redondo y la Aldea Comercial.