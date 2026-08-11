«Cambasóns» vive un exitoso arranque y atrasa la cita de mañana por el eclipse

Más de medio centenar de personas asistieron al primer concierto del ciclo «Cambasóns», que en la cita de hoy retrasa media hora el inicio para facilitar la asistencia tras el eclipse solar total.

Así, comenzará a las 21.30 horas con el grupo DIN 5, con David Llop en el saxo, Juan Velasco con la guitarra, Eric abril al piano, Diego Nogueira al bajo y Brais Lorenzo en la batería.

El de Cultura, Liso González, se muestra satisfecho con la marcha de la tercera edición de esta iniciativa que combina música de diferentes estilos en un ambiente relajado y con la posibilidad de disfrutar de un albariño con la bodega Paco & Lola y servido por El Café do Mar.

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«Está siendo un tremendo éxito», valoró el concejal, expresando también su conformidad por el cambio de escenario a los jardines de la bibliteoca y, de hecho, no descarta mantenerlo aun cuando acaben las obras de Torrado que obligaron el traslado.