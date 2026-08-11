Cambados decreta luto oficial tras la muerte del exalcalde Santiago Tirado

El Concello de Cambados ha declarado el luto oficial para la jornada de hoy en señal de respeto y duelo por la muerte del exalcalde Santiago Tirado Serén a los 86 años.

El actual regidor, Samuel Lago, también emitió un comunicado en el nombre de la Corporación y la institución expresando sus condolencias por el fallecimiento de quien ostentó el bastón de mando entre 1990 y 1998.

Las banderas de la Casa Consistorial también ondean a media asta y su partido, el PP, también mostró su pesar por la pérdida, señalando que «dejó una profunda huella. Siempre será un referente para nuestro pueblo y para la familia del PP».

«Excelente alcalde y extraordinario ser humano. Descansa en paz, Santiago. Todo un referente como maestro, político y persona», abundó su portavoz y líder de la oposición cambadesa, Sabela Fole.

Tirado Serén está siendo velado en el Tanatorio de O Salnés, en la sala número 2, y el funeral tendrá lugar hoy martes, a las 19.00 horas, siendo la misa a las 19.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Mariña.

Tirado con Fraga y Julio Iglesias durante una visita del artista a Galicia. / FdV

El popular fue alcalde de la capital del albariño durante ocho años, pero su trayectoria política se remonta a años antes, ya con Alianza Popular.

Fue portavoz del grupo en la oposición tras la renuncia de Ramón Peña y en las elecciones de 1987 ocupó el segundo puesto en la lista de Antonio Pillado, que arrebató la mayoría absoluta al BNG e inició una etapa de imbatibles gobiernos populares en las urnas, que convirtieron a Cambados en un bastión del PP en Galicia hasta 2015.

Sin embargo, tres años más tarde dejó el puesto por problemas de salud y así, el bastón de mando pasó a Santiago Tirado, que siguió encadenando mayorías hasta que presentó su dimisión en 1998, pasando también el relevo; en este caso a José Manuel Cores Tourís.

El cambadés junto a Fraga, entonces presidente de la Xunta, inagurando el enlace de la Autovía. / FdV

No obstante, mantuvo su acta de concejal y estuvo al frente de la concejalía de obras hasta que en 2020 renunció y fue nombrado asesor de la Consellería de Política Territorial y después gerente del Consorcio de Bombeiros do Salnés hasta 2007, cuando se jubiló.

Maestro de profesión con plaza en Vilanova de Arousa, vivió momentos de gran relevancia en la historia local y comarcal. También siguió dando su apoyo a su partido y era habitual verlo en los mítines hasta la época de Luis Aragunde, pero hacía un tiempo que una larga enfermedad lo mantenía alejado de la vida política pública.