El BNG de O Salnés denuncia «recortes injustificados» en contratos de compra de uva

El BNG de O Salnés reclama a la Xunta que tome medidas para «proteger» a los pequeños viticultores pues asegura que están sufriendo dificultades añadidas a la situación actual que ya califica de «crítica» por el aumento de costes de producción. Y es que indica que están conociendo casos de «recortes injustificados» en contratos. Así que le solicita que «haga su trabajo y asegure la recogida total de la cosecha, dentro de los rendimientos permitidos, y el cumplimiento de los contratos amparados por el consejo regulador de la DO Rías Baixas».

Desde la dirección comarcal relatan que hay «dificultades» para conseguir contratos de varios años con las bodegas con los que asegurar la venta de los 12.000 kilos por hectárea. Un problema que se acentúa, prosigue, «en el caso de aquellos viticultores fuera del ámbito de las cooperativas».

Pero además de esto, los nacionalistas señalan la existencia de bodegas privadas que «están anunciando a los viticultores con contratos en vigor que no le van a recoger el 100% de la cantidad de kilos amparada por el Consello Regulador de la DO Rías Baixas».

Esta decisión provocará que «cobre mucho menos dinero por su trabajo de todo el año, impidiéndole en muchos casos cubrir los costes de producción», señala, mencionando el contexto actual de «continuo aumento de costes para sacar adelante una uva de calidad y en excelente estado sanitario».

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Por último, recuerda que en O Salnés, la viticultura «es uno de los principales motores económicos». De hecho, su grupo parlamentario ha llevado varias iniciativas al Parlamento y las organizaciones de productores también están mostrando preocupación por la situación de este año.