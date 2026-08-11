Más de 230 denuncias por alcohol en la LXXIV Festa do Albariño de Cambados

La Guardia Civil de Tráfico denunció a unas 230 personas durante los días de celebración de la LXXIV Festa do Albariño de Cambados, que se celebró del 29 de julio al 2 de agosto. Del total, 16 se investigan por un delito contra la seguridad vial y también se denunció a un «taxi pirata»

El subsector de Pontevedra desplegó un dispositivo especial con el objetivo de garantizar la seguridad vial de los asistentes al evento y en el que participaron agentes de todas las unidades con el apoyo del sector de Galicia.

Así se combinaron puntos de verificación de alcohol y drogas, tanto estáticos como dinámicos; de verificación de velocidad, de inspección de transportes, así como varios puntos de regulación en los momentos de mayor intensidad circulatoria, explican en un comunicado.

Como resultado, alrededor de 230 personas fueron denunciadas por conducir superando las tasas de alcohol. De ellas, 16 fueron investigadas por la vía penal como supuestos autores de delitos contra la seguridad vial al superar las tasas legalmente establecidas.

Además, un conductor fue investigado por negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica o drogas y otro fue también investigado por conducir con pérdida total de los puntos asignados, añaden las mismas fuentes.

En materia de transportes, además de las infracciones a la normativa de tráfico, se tramitaron siete denuncias. Entre ellas, la Guardia Civil destaca la detección de un vehículo realizando transporte público de viajeros sin haber obtenido la correspondiente licencia que le habilitase a ello, lo que se conoce coloquialmente como «taxis piratas», enfrentándose el denunciado a sanciones de 4.001 euros.

La Guardia Civil recuerda que el alcohol «afecta gravemente a la capacidad de conducción, disminuyendo los reflejos, alterando la percepción de la velocidad y las distancias, reduciendo el campo visual y aumentando notablemente el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto».

«La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial», inciden.

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Por último, recuerdan «la importancia de realizar una conducción responsable y segura, máxime en este tipo de eventos con gran afluencia de público».