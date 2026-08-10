UPTA rechaza recuperar mercancías en O Ramal y reclama abrirlo a la ciudad

UPTA Vilagarcía mostró su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que la Autoridad Portuaria amplíe el atraque Ro-Ro de O Ramal y recupere allí el tráfico de mercancía rodada. La organización considera que la medida sería «un gravísimo error» porque hipotecaría la transformación de A Concha-Compostela y de la fachada marítima.

La entidad subraya que no se opone a la actividad portuaria, a la que reconoce capacidad para generar empleo y riqueza. Defiende, sin embargo, que los tráficos industriales deben concentrarse en la zona habilitada para ese fin. «Queremos actividad industrial en el puerto industrial y recuperar los espacios que han perdido ese sentido», sostiene.

Presidida por Eduardo Abad, UPTA propone que O Ramal, la playa de Compostela y el puerto deportivo avancen hacia un modelo abierto a la ciudadanía, sin barreras y vinculado al turismo, la hostelería, el comercio, la náutica y el ocio. A su juicio, un frente marítimo humanizado podría ser un motor para autónomos y pequeñas empresas.

La organización ve contradictorio que se estudie el regreso de camiones, grandes buques y mercancías junto a la playa mientras se habla de integración puerto-ciudad. También recuerda que el Concello dispone de fondos para demoler y humanizar el espacio de la nave Carbonell, actuación pendiente de autorización portuaria.

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Por ello, UPTA reclama a la dirección del Puerto que «deje de pensar en clave política y empiece a pensar en clave de ciudad» y dialogue con el Concello y los agentes sociales. «O Ramal debe dejar de ser una barrera entre Vilagarcía y el mar», concluye la entidad, que contrapone «más mercancías junto a la playa» a una fachada marítima capaz de transformar la ciudad.