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Integración puerto-ciudad

UPTA rechaza recuperar mercancías en O Ramal y reclama abrirlo a la ciudad

El colectivo de trabajadores autónomos propone transformar O Ramal y A Concha-Compostela en un espacio abierto a la ciudadanía y a nuevas actividades económicas

El modelo de integración del entorno en la ciudad es la mejor opción para el colectivo de trabajadores autónomos.

El modelo de integración del entorno en la ciudad es la mejor opción para el colectivo de trabajadores autónomos. / Iñaki Abella

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Diego Doval

Vilagarcía

UPTA Vilagarcía mostró su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que la Autoridad Portuaria amplíe el atraque Ro-Ro de O Ramal y recupere allí el tráfico de mercancía rodada. La organización considera que la medida sería «un gravísimo error» porque hipotecaría la transformación de A Concha-Compostela y de la fachada marítima.

La entidad subraya que no se opone a la actividad portuaria, a la que reconoce capacidad para generar empleo y riqueza. Defiende, sin embargo, que los tráficos industriales deben concentrarse en la zona habilitada para ese fin. «Queremos actividad industrial en el puerto industrial y recuperar los espacios que han perdido ese sentido», sostiene.

Presidida por Eduardo Abad, UPTA propone que O Ramal, la playa de Compostela y el puerto deportivo avancen hacia un modelo abierto a la ciudadanía, sin barreras y vinculado al turismo, la hostelería, el comercio, la náutica y el ocio. A su juicio, un frente marítimo humanizado podría ser un motor para autónomos y pequeñas empresas.

La organización ve contradictorio que se estudie el regreso de camiones, grandes buques y mercancías junto a la playa mientras se habla de integración puerto-ciudad. También recuerda que el Concello dispone de fondos para demoler y humanizar el espacio de la nave Carbonell, actuación pendiente de autorización portuaria.

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Por ello, UPTA reclama a la dirección del Puerto que «deje de pensar en clave política y empiece a pensar en clave de ciudad» y dialogue con el Concello y los agentes sociales. «O Ramal debe dejar de ser una barrera entre Vilagarcía y el mar», concluye la entidad, que contrapone «más mercancías junto a la playa» a una fachada marítima capaz de transformar la ciudad.

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