Integración puerto-ciudad
UPTA rechaza recuperar mercancías en O Ramal y reclama abrirlo a la ciudad
El colectivo de trabajadores autónomos propone transformar O Ramal y A Concha-Compostela en un espacio abierto a la ciudadanía y a nuevas actividades económicas
UPTA Vilagarcía mostró su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que la Autoridad Portuaria amplíe el atraque Ro-Ro de O Ramal y recupere allí el tráfico de mercancía rodada. La organización considera que la medida sería «un gravísimo error» porque hipotecaría la transformación de A Concha-Compostela y de la fachada marítima.
La entidad subraya que no se opone a la actividad portuaria, a la que reconoce capacidad para generar empleo y riqueza. Defiende, sin embargo, que los tráficos industriales deben concentrarse en la zona habilitada para ese fin. «Queremos actividad industrial en el puerto industrial y recuperar los espacios que han perdido ese sentido», sostiene.
Presidida por Eduardo Abad, UPTA propone que O Ramal, la playa de Compostela y el puerto deportivo avancen hacia un modelo abierto a la ciudadanía, sin barreras y vinculado al turismo, la hostelería, el comercio, la náutica y el ocio. A su juicio, un frente marítimo humanizado podría ser un motor para autónomos y pequeñas empresas.
La organización ve contradictorio que se estudie el regreso de camiones, grandes buques y mercancías junto a la playa mientras se habla de integración puerto-ciudad. También recuerda que el Concello dispone de fondos para demoler y humanizar el espacio de la nave Carbonell, actuación pendiente de autorización portuaria.
Por ello, UPTA reclama a la dirección del Puerto que «deje de pensar en clave política y empiece a pensar en clave de ciudad» y dialogue con el Concello y los agentes sociales. «O Ramal debe dejar de ser una barrera entre Vilagarcía y el mar», concluye la entidad, que contrapone «más mercancías junto a la playa» a una fachada marítima capaz de transformar la ciudad.
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