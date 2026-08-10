Evento
A Illa pide responsabilidad tras la larga estela de basura que dejó el Carnavrán
El teniente de alcalde recuerda que «no desaparece por arte de magia»
Una de las fiestas más divertidas del verano en A Illa es el Carnavrán, que se celebró este fin de semana con una participación masiva. Sin embargo, una celebración sana y divertida tiene un lado oscuro: las toneladas de basura y plásticos que dejaron atrás muchos d elos que pasaron por ella.
Esto ha provocado que el teniente de Alcalde, Manuel Suárez, realizase una reflexión, recordando que «esto no es solo cuestión de limpieza, es una cuestión de respeto por el lugar en el que vivimos y por el mar que tenemos.
«La basura se queda en la calle, en la playa o en el paseo, no desaparece por arte de magia y acaba llegando al mar, donde afecta a la vida marina pese a que el mar no es un vertedero», explica. Insta a que mantener limpio el pueblo es cuestión de todos recogiendo los residuos que se generan y pide respeto para los trabajadores municipales que cada día «recogen lo que otros dejan atrás».
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