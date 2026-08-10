Estos son los mejores lugares de O Salnés y Ullán para contemplar el eclipse solar total

El momento culmen del eclipse solar total del miércoles durará poco más de un minuto a contar desde las 20.29 horas, aproximadamente, para las comarcas de O Salnés y Ullán, y las probabilidades de disfrutarlo en su plenitud crecerán cuanto más al norte.

De hecho, según los datos aportados por el Instituto Geográfico Nacional, las localidades del Ullán tendrán las mejores vistas. De entre todas, Pontecesures se lleva la palma con una previsión de visionado de 99,84%, lo máximo en esta zona arousana y aun así, será parcial.

Los expertos que durante estos días han traído los diferentes Ayuntamientos para instruir a la población explicaban que, aunque es una diferencia mínima hasta el cien por cien, será significativa. Y aunque será igualmente digno de contemplar, entre otras cosas, impedirá disfrutar de la corona solar, que es el fenómeno más espectacular.

En el ranking de los mejores puntos, le siguen Valga con un 99,82%; Catoira (99,76%); el monte Xiabre (99,73%); el monte Castrove (99,65%); el alto de Lobeira (99,63%); A Illa de Arousa y el Monte do Castro de Ribadumia, con un 99,60 %, aproximadamente. Siguen Cambados (99,59%), el Siradella de O Grove (99,55%) y por último, Sanxenxo, con 99,49 por ciento.

Este no es el único organismo que ha habilitado un apartado web específico para este evento. Por ejemplo, Meteogalicia mantiene un boletín especial de previsión meteorológica localidad a localidad.

Cabe recodar además que las autoridades recomiendan el uso de gafas homologadas y estos días repartieron más de 10.000 unidades en estas comarcas.

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Una gran parte proporcionadas por la Diputación de Pontevedra que ha montado toda una campaña para atraer visitantes, «Baixo o ceo das Rías Baixas», aprovechando que Galicia será la puerta de entrada en la Península Ibérica. Además de ser el primero de su especie desde 1912, es el primero de una tríada de eclipses. Los siguientes serán el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.