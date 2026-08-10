O Rial homenajea a quienes construyeron sus cuarenta años de historia

El Club de Tenis O Rial celebró el pasado viernes cuatro décadas de historia con un homenaje a quienes ayudaron a construir y mantener viva la sociedad desde su fundación en 1986. Directivos, socios y familias compartieron una jornada de agradecimientos.

El presidente, Eduardo Martínez, dio la bienvenida y el secretario, Daniel Agrelo, recordó el trabajo desinteresado de las diecinueve juntas directivas. «Un club no son solamente unas pistas; es, sobre todo, las personas y los recuerdos que han dejado», se destacó.

La sociedad entregó diplomas a los expresidentes y placas especiales. Manuel Freijeiro fue reconocido como primer presidente y fundador; María Teresa Lojo, como primera mujer directiva; y la hija de Ana María Padín recogió la distinción póstuma a la primera presidenta. También fueron homenajeados Francisco Silva, el presidente que más tiempo ejerció; Daniel Agrelo, el directivo más veterano, y Luisa Sánchez, segunda presidenta y primera en encabezar una junta de siete mujeres.

La celebración incluyó un vídeo de Jéssica Bouzas desde Estados Unidos. La tenista formada en O Rial y convertida en su referencia internacional simbolizó el presente deportivo y el legado de los pioneros.

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Javier Tourís intervino antes del cierre de Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación y expresidenta del club. Sánchez agradeció el esfuerzo y recordó los logros sociales y deportivos. O Rial cerró su aniversario con un propósito: seguir creando recuerdos para que las nuevas generaciones mantengan viva la sociedad otros cuarenta años.