Un incendio deja un intoxicado y una habitación destrozada en Vilanova

Un incendio ocurrido esta mañana en una casa de Vilanova de Arousa se saldó con una persona de unos 70 años de edad trasladada a un centro hospitalario, por inhalación de humo, y la habitación donde se originaron las llamas, totalmente destrozada.

Se desconocen las causas de este incendio ocurrido sobre las diez de la mañana en esta vivienda unifamiliar de planta baja ubicada en el 39 de Cardalda. Serán los investigadores quienes determinen qué sucedió en la estancia donde su único ocupante detectó el fuego.

De hecho, según fuentes conocedoras del caso, el vilanovés habría sufrido una intoxicación cuyo grado estaba siendo determinado a estas horas, debido a que intentó sofocar las llamas por sus propios medios.

Sin embargo, resultó incontrolable y cuando los bomberos llegaron al lugar, esa habitación estaba ardiendo por completo.

Al final quedó totalmente destrozada y el resto de la vivienda también quedó muy afectado. De hecho, habría quedado temporalmente inhabitable debido al humo y a los efectos de la intervención -agua y paso de efectivos- para evitar que ardiera por completo.

Desde el 112 Galicia movilizaron un amplio dispositivo de emergencias que incluyó a los profesionales de los dos parques de O Salnés, Ribadumia y Vilagarcía.

Según los efectivos, la extinción fue relativamente rápida, pero el incendio alcanzó mucha temperatura así que el operativo se extendió con tareas de aireación y refresco para evitar que las llamas se reiniciasen.

Se dio por concluido una hora y veinte minutos después, aproximadamente.

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También se movilizó a la Policía Local y Protección Civil de Vilanova y a la Guardia Civil, así como a Urxencias Sanitarias 061, que efectuó el traslado del hombre afectado por el humo a un centro hospitalario.