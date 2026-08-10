El Festaclown tomará las calles de Vilagarcía con circo e inclusión

Vilagarcía volverá a convertirse durante seis días en una gran pista de circo al aire libre. El Festaclown regresará del 17 al 22 de agosto con 21 espectáculos gratuitos que llevarán la risa, la magia, los malabares y las acrobacias a calles, parques y plazas. La duodécima edición reforzará su dimensión internacional sin renunciar a la creación gallega ni a su vertiente social.

El programa fue presentado en Ravella por el alcalde, Alberto Varela, la concejala de Cultura, Sonia Outón, y el director de Culturactiva, Nacho Fungueiriño. También participaron Abel Losada, delegado del Gobierno; Jacobo Sutil, de Agadic; y Pablo Fernández, delegado provincial de la Xunta. El cartel realiza este año un guiño a la Festa da Auga y da continuidad a San Roque.

Las funciones se repartirán entre Ravella, la Praza de Galicia y la Praza da II República, aunque también llegarán al parque Miguel Hernández y a diferentes calles. Habrá sesiones de mañana, tarde y noche, siempre con acceso libre, con clown, funambulismo, acrobacias, cama elástica, magia, música y teatro familiar.

La apertura tendrá lugar el lunes 17, a las 19.30 horas, con Acrocircus. La Fundación Tchyminigagua, llegada desde Bogotá, recorrerá las calles hasta la Praza de Galicia combinando teatro, zancos, acrobacias, clown y música. Sus más de cuatro décadas vinculando arte y transformación social resumen el espíritu del festival.

La presencia internacional continuará con la compañía argentina Trotamundos y Finito Infinito; la también argentina Valeria Altmark, que presentará Miss Elastic, y la australiana Maple Staplegun. Esta última convertirá el hula hoop en comedia física y virtuosismo circense con Breaking Broken Dreams.

Entre los montajes estatales sobresale Collage, de Bot Project, un número de trampolín acrobático que clausurará el festival el sábado 22, a las 21.00 horas, en la Praza da II República. También llegarán Fins al cel, de Spinish Circo; Xelebreixon, de Rojo Telón; 5.0, de Sue Moreno, y las propuestas de Adrián Conde y Z Teatro.

La creación gallega tendrá uno de sus momentos centrales el jueves 20, a las 21.00 horas, con Sen patrón. Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025, planteará una batalla entre tres malabaristas que compiten por llevar la batuta. El intento de imponer un orden perfecto romperá todos los patrones hasta convertir el caos en juego. Vero Rilo, Dani García, A Cova das Letras y K´Paparota completarán la representación autonómica.

Superroquiños agrupará las funciones familiares; el Certame Festaclown permitirá descubrir nuevas creaciones; la Mostra reunirá grandes montajes, y el Apartado Social situará la inclusión en el centro. Fungueiriño definió la cita como intergeneracional y como «uno de los mejores festivales de calle de la Península».

Uno de los momentos más simbólicos llegará el martes 18, a las 11.00 horas, cuando Igualarte, Con Eles y la Fundación Tchyminigagua unan sus elencos en una fiesta musical itinerante. La alianza combinará ritmos afrobrasileños y músicas tradicionales y mostrará que la diversidad no es una actividad paralela, sino parte esencial del espectáculo. Esa línea continuará durante toda la semana con propuestas de K’Paparota, Vero Rilo, Con Eles, Clámide y A Cova das Letras.

Alberto Varela durante su intervención en la presentación del evento. / Pedro Mina

El compromiso traspasa además las fronteras locales. A través de Pallasos en Rebeldía, el proyecto ayuda a mantener una escuela de circo en Belén, Palestina, y prepara para octubre el primer Festival de Teatro del Sáhara. Humor, reivindicación y cooperación caminan juntos en una cita que, según Varela, es «el ojo derecho» de la programación cultural por su vertiente artística, social y comprometida.

Sonia Outón recordó que son ya doce años llenando Vilagarcía de alegría y destacó el carácter gratuito y abierto de las seis jornadas. Sutil valoró la profesionalidad de Culturactiva y la capacidad del festival para acercarse a públicos diversos. La Xunta aporta 13.875 euros a la cita dentro de una convocatoria de 290.000 euros para trece festivales profesionales. La partida global creció un 3,5 % respecto a 2025 y Sutil situó la cita entre los festivales escénicos estratégicos de Galicia.

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Abel Losada reivindicó la cultura de calle como un espacio abierto de convivencia, diversidad y libertad de creación. «Que nadie saque la pistola cuando se menciona la palabra cultura», señaló antes de llamar a las administraciones a proteger ese «reducto de libertad». Varela cerró la presentación invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un festival capaz de alcanzar a todas las edades y deseando «muchos años más de Festaclown».