La Festa do Pan confirma su «tirón» con más de 1.500 asistentes

La Festa do Pan de Ribadumia superó las 1.500 personas, confirmando «su creciente tirón», explicaron desde el Concello, indicando que detectan un aumento de asistencia y participación.

Así, señalaron otras cifras como los más de 3.000 huevos fritos, mil raciones de chulas y papas de fariña y casi 300 botellas de vino tinto de O Salnés consumidos durante la cena de confraternidad.

Las mismas fuentes indicaron que uno de los momentos centrales fue la representación de la molienda en los molinos de Batán, una recreación que trasladó al público a los años 50.

Asimismo, destacaron los concursos de sombremesas caseras y de empanda de millo, que cumplieron más de dos décadas de celebración con el reparto de 370 euros en premios en forma de vales de compra en el comercio local.

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Desde el Concello agradecieron la implicación de la ciudanía y también destacaron el resto del programa, que incluyó música y talleres, entre otras cosas.