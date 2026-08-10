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Obituario

Muere el exalcalde de Cambados Santiago Tirado a los 86 años

El funeral tiene lugar este martes

Tirado en una imagen de hace años.

Tirado en una imagen de hace años. / FdV

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Lucía Romero

Cambados

El exalcalde de Cambados Santiago Tirado Serén ha muerto este lunes a los 86 años de edad. El cambadés llevaba ya mucho tiempo retirado de la vida política y pública, pero eso no ha impedido que se sucedieran las muestras de condolencia desde su partido, el PP, y desde diferentes sectores de la sociedad cambadesa.

Sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio de O Salnés, en la sala número 2, y el funeral tendrá lugar el martes, a las 19.00 horas, siendo la misa a las 19.30 horas en la iglesia parroquial de Santa Mariña.

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Fue regidor de la villa de 1990 a 1998, entre otros cargos de la Corporación. También fue asesor en la Xunta y gerente del consorcio de bomberos de O Salnés hasta su jubilación. Era maestro de profesión. Su sucesor fue José Manuel Cores Tourís, también del PP.

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