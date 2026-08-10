Sucesos
Detenidos en Vilagarcía dos hombres por amenazas con un arma de fogueo y violencia de género
Según la denuncia, uno de los varones amedrentó a un taxista y portaba un cuchillo
Dos personas fueron detenidas la pasada noche en Vilagarcía como presuntos autores de un delito de violencia de género y amenazas graves.
En este caso, se trató de un varón al que acusan de haber utilizado un arma de fogueo para amedrentar a un taxista en la calle de Colón. Además, en el registro que le practicaron los agentes se le intervino un cuchillo.
Este dispositivo fue desarrollado de manera conjunta entre Policía Local y Policía Nacional de Vilagarcía.
Y respecto a las diligencias abiertas por un presunto caso de violencia contra las mujeres, el cuerpo municipal explica que se trata de un varón de 42 años de edad que se personó en el domicilio de su expareja y se produjo una discusión.
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