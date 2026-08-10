Los conciertos estrella de las fiestas de San Roque de Vilagarcía cuestan 114.900 euros

El Concello de Vilagarcía destina algo más de 114.000 euros a los principales conciertos de las fiestas de Roque, cuyo programa arranca el día 14 y se prolongará hasta el 23 con una amplia oferta para todos los gustos y edades.

El encargado de inaugurar el escenario de A Xunqueira, el día 18, será la leyenda viva de la música Marky Ramone con su banda. Se trata del único miembro vivo del núcleo duro de la mítica banda de punk rock cuyos temas son hoy himnos. Como en todos, la entrada es gratuita y Ravella formalizó su contratación por 30.250 euros, con IVA incluido.

Otra de las estrellas de este año será la cantante Chenoa, a la que han fichado para la noche del 21 de agosto por un caché de 42.350 euros. El mismo precio ha pagado el Ayuntamiento de Vilagarcía por la presencia de Barry B el día 20. Es uno de los artistas del panorama actual más demandado por el público joven.

El cartel se completa con otro grupo que está causando furor, De Ninghures, y otros artistas y bandas locales como los Dj Little Pi, Kaiser Xosé y La Vepe, The Eskarallas y MC Maik.

No faltarán la Banda de Música de Vilagarcía y también habrá boleros con la Savoy Club Big Band, fados, pasacalles, verbenas con las orquestas New York y Assia y la animación de Festicultores Troupe, entre otras actuaciones.

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Y esto solo en lo musical, pues Ravella promete 81 actividades en diez días en una edición especial, pues se cumplen dos décadas de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, destacando el tirón de la Festa da Auga, que se celebra el domingo 16.