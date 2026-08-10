Cajas nido y especies autóctonas, así será el nuevo viñedo de Castrelo

El viñedo proyectado en una zona forestal de Castrelo (Cambados) ocupará un espacio equivalente a dos campos de fútbol y debe ajustarse a una serie de consideraciones para cumplir lo prometido en el proyecto, presentado bajo un modelo de agricultura regenerativa y sostenible, apostando por el control biológico de plagas para evitar el uso de agroquímicos, entre otras cuestiones.

Así, se contempla la plantación de especies autóctonas en el perímetro y la colocación de, por lo menos, ocho, cajas nido para facilitar la cría y presencia de pájaros y murciélagos, que son unos aliados para el control de las plagas. Y además, se trata de una medida para contribuir a la biodiversidad de la zona, como consta en la documentación aportada por la Consellería do Medio Ambiente.

Cabe recordar que hace unos días dio luz verde ambiental al proyecto que la bodega Casa Montepío lleva varios años gestionando. En concreto, para cambiar el uso forestal de 1,55 hectáreas al agrícola y siempre sujeto a cumplir las medidas correctoras, compensatorias y preventivas como las mencionadas y otras.

Los organismos competentes consultados indican que «no se prevén efectos adversos significativos» en la zona, cuyo entorno es sensible debido a la presencia de espacios naturales con elevadas figuras de protección.

También ponen de manifiesto que «el carácter originario del ámbito era agrícola», como se observa en una fotografía aérea de 1956-57, según consta en esta documentación a la hora de evaluar que «no presentará incidencia paisajística significativa». Además de que se trata de una zona «donde dominan las parcelas con usos agrarios (domina el viñedo) que se mezclan con masas forestales».

Actualmente, en el lugar donde irá el nuevo viñedo de emparrado tradicional hay un bosque de eucaliptos y pinos de regeneraciones, pero el promotor se compromete a dejar los pies de mayor entidad y a plantar carballos, así como arbustos también autóctonos, además de promover y mantener cubiertas vegetales en el cultivo. Una cuestión que destaca en su proyecto en cuanto a ser un modelo de agricultura regenerativa, pues ayudan a «evitar la erosión y mejoran la fertilidad del suelo».

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Del mismo modo, empleará «técnicas de regeneración del suelo mediante compostaje y rotación de cultivos auxiliares, creando hábitats complementarios para la fauna local».