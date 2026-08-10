Las 500 plazas para correr en Entre Pontes se agotan en dos días

La propuesta deportiva presentada por la Diputación, unir A Illa y Vilanova a través de una carrera 10k ha sido todo un éxito. En tan solo dos días se agotaron las 500 plazas que había para participar en la modalidad de carrera, lo que indica el interés que ha despertado la prueba. Aunque las plazas para correr se han agotado, todavía quedan plazas disponibles para participar en las actividades paralelas, 40 para la andaina popular y 90 en las carreras infantiles, que tendrán lugar el 20 de septiembre.

La prueba entre A Illa y Vilanova es el punto de partida del circuito Entre Pontes Trail & Running, formado por seis jornadas distribuidas en tres carreras de 10k y en tres trails de 14 kilómetros, todas ellas acompañadas de las mismas actividades paralelas y que pretenden acercar el deporte al territorio.