Vilanova premia a Rueda por su «sensibilidad» hacia todos sus proyectos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se sumó esta mañana a la larga lista de personas reconocidas con la Insignia de Outro e Brillantes de la Festa do Mexillón e do Berberecho, un mérito que el Concello de Vilanova entrega a aquellos que considera que han sido claves en el impulso del municipio. Lo recibió en compañía del periodista José Pereira, que ejerció a mayores como pregonero, y del doctor en historia Chema Leal y de los padres del proyecto de Taberna A Cofradía.

El reconocimiento es más a título personal que como presidente, explicaba Durán, ya que «Alfonso, en todos los puestos que ha estado, siempre ha sido sucinto claro y al centro; apoyo la construcción de la pasarela de Rego de Alcalde, la reforma del Auditorio y muchas otras obras, mostrando sinceridad, franqueza y capacidad de trabajo en favor de Vilanova». Rueda agradeció el gesto recordando que el alcalde de Vilanova «no recuerdo que me propusiese cosas que no fuesen lógicas, y es evidente que hay un antes y un después de Gonzalo para Vilanova; espero seguir siendo amigo suyo y colaborando en hacer cosas para Vilanova».

José Pereira durante el pregón que protagonizó hoy. / Noe Parga

El presidente y el resto de los premiados participaron en la recepción que se celebra a las puertas del consistorio junto a varios alcaldes de la comarca, desde donde partieron en comitiva hacia la plaza de O Castro, lugar en el que se encuentra la carpa gastronómica de la Festa do Mexillón e do Berberecho.Toda esa comitiva se subió a la pérgola central y, con el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, ejerciendo de maestro de ceremonias, arrancó el acto institucional que incluía el pregón del periodista José Pereira. Este hizo un alegato de defensa de la profesión, a la que consideró «más necesaria que nunca en esta época de 'fake news'» y, en especial, de la prensa local, aquella que está más pegada al territorio. También destacó los atractivos y la historia del municipio.

De historia de Vilanova conoce mucho el doctor Chema Leal, especialista sobre todo en cuestiones referentes a la pesca, la industria conservera y la salazón. Precisamente una de sus investigaciones recibió el premio Valentín Paz Andrade.

Rueda tras recibir la Insignia de Ouro e Brillantes de Vilanova / Noe Parga

El último de los reconocimientos fue para los ideólogos del proyecto Taberna Cofradía una iniciativa que se gestó en la pandemia con el objetivo de ofrecer actividades culturales, especialmente conciertos de música, para dinamizar la vida local. Lo que parecía una locura en aquel momento se ha convertido en uno de los referentes musicales de la comarca, con más de 200 conciertos celebrados desde entonces y un punto de encuentro para varias generaciones de vilanoveses cada vez que se celebra un espectáculo musical.

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La Festa do Mexillón e do Berberecho cierra sus puertas hoy después de cuatro intensos días en la plaza de O Castro. El evento no solo busca promocionar dos de los productos más importantes en la economía local, sino reivindicar el trabajo de los profesionales del mar y la importancia de la actividad marisquera y miticultora en la economía de un municipio como Vilanova.