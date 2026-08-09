La Policía Local de Vilagarcía denuncia a ocho conductores por diferentes infracciones

La Policía Local de Vilagarcía denunció en la noche del sábado a ocho conductores por diferentes infracciones administrativas y penales.

Por otra parte, recordó que desde la noche del domingo queda prohibido aparcar en el estacionamiento de la TIR de la calle Laureano Gómez Paratcha por la instalación de las atracciones de las fiestas de San Roque, solicitando la colaboración ciudadana para retirar los aparcados y recordando que, en caso contrario, se tendrá que hacer uso de la grúa municipal para quitarlos.

En cuanto a los controles nocturnos de vigilancia de la seguridad ciudadana, el cuerpo local detalló que interceptaron a tres conductores que dieron positivo en alcohol en tasa de infracción administrativa, mientras que un cuarto alcanzó la considerada como delito penal.

Nunca obtuvo el carné

Asimismo, denunciaron a dos automovilistas que conducían sin permiso en vigor y, en ambos casos, no lo habían obtenido nunca, lo cual también es una infracción penal, explicaron las mismas fuentes.

Por último, otro dio positivo en el test de detección de presencia de drogas en el organismo y detectaron un vehículo circulando sin que constase que la persona titular tuviese concertado y en vigor un seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de su circulación.

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Durante la mañana del domingo y entre otras tareas, los policías de la ciudad montaron varios dispositivos para atender la Festa da Ameixa de Carril y también les celebraciones de Sobradelo y Loenzo, en Rubiáns, que precisaban de restricciones de aparcamiento, cierres y desvíos de la circulación.