Muere Chema Pedrouzo, exvicepresidente de los comerciantes de Vilagarcía

El exvicepresidente de Zona Aberta Vilagarcía Chema Pedrouzo Millos falleció este sábado. Desde la entidad expresaron su «profundo pesar» por la pérdida del arousano, que también era conocido por haber sido parte del primer equipo que tuvo el pionero servicio de lucha contra la velutina de la Mancomunidade do Salnés.

Pedrouzo Millos tenía 67 años de edad y su entierro tendrá lugar hoy domingo, a las 17.00 horas, en la iglesia de Baión (Vilanova de Arousa). A continuación, se procederá a su cremación en la intimidad familiar en el Crematorio de Arosa.

Formó parte de la asociación de comerciantes cuando estuvo al frente del establecimiento Mega, en Arzobispo Lago, hace unos años, y desde la entidad explicaron que más allá del cargo que ocupó, había que destacar de él «su disposición a colaborar, por todo lo que compartió con nosotros durante el tiempo que formó parte de Zona Aberta, pero sobre todo por la gran persona que era».

Una cualidad en la que coinciden otros allegados del arousano, así como que era una persona emprendedora. De hecho, recuerdan aquel proyecto para impulsar la práctica deportiva de tiro al plato, creando un campo en Baión aunque, finalmente, no salió adelante.

Noticias relacionadas

Desde la asociación de comerciantes de Vilagarcía trasladaron su «más sentido pésame a su familia y amigos. Gracias, Chema, por tantos momentos compartidos y por ser parte de Zona Aberta».