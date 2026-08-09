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Medio Ambiente

Denuncian un foco de basura en O Pousadoiro

Vista de los restos.

Vista de los restos. / Noé Parga

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Lucía Romero

Vilagarcía

El vial de servicio que está en el entorno del pazo de San Antoniño de OPousadoiro registra una acumulación de basura que va camino de convertirse en un vertedero incontrolado. En primer lugar porque con el paso del tiempo cada vez aparecen más restos y luego por su diversidad, pues son de diferente naturaleza, habiendo desde un cúmulo de botellas de bebidas alcohólicas hasta unas planchas que nada parecen tener que ver con esto. En este punto es habitual que se hagan paradas en viajes de corta distancia y, de hecho, no es infrecuente que haya restos de envases y de otro tipo en este punto, pero no estas acumulaciones que, típicamente, invitan a seguir depositando residuos.

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