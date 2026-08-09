Carril agota la almeja hasta con lluvia y «más que hubiera»

Ocho mil raciones largas vendió Carril en una nueva edición de la Festa da Ameixa. O lo que es lo mismo, agotó las existencias y «más que hubiera», explican desde la organización que, aunque no dejó a nadie sin saborear el rico plato, cortó la venta de entradas cuando empezó a ver que hasta la tartera que siempre dejan para emergencias estaba más cerca de algún estómago que de los fogones.

Aunque siempre funciona mejor cuando no son días de elevadas temperaturas veraniegas, el patrón mayor de la Cofradía, Javier Quitáns, reconoce que temieron lo peor cuando vieron que las intermitentes lluvias seguían por la mañana. Sin embargo, había tantas ganas del producto que lleva el nombre de Carril por el mundo, que sus fans no se amilanaron por cuatro gotas.

«A las once de la mañana ya había colas en el puesto de venta de tickets», cuenta Quintáns, entre la perplejidad y la comprensión por las ganas de vivir una de las exaltaciones gastronómicas más emblemáticas, pues lleva 31 años de celebración interrumpida únicamente por una pandemia mundial. Y los números no mienten: en la venta anticipada ya se habían vendido mil raciones.

El caso es que, con esta estampa, la comisión organizadora decidió adelantar la apertura, que estaba prevista para el mediodía, pues «no era de recibo que la gente estuviera mojándose a la lluvia y además, ya estaba todo listo», añade el carrilexo.

Un grupo en la Festa da Ameixa de Carril. / Noé Parga

Y así, poco a poco, a las tres menos de la cuarto de la tarde colgaron el cartel de agotado y las condiciones meteorológicas se portaron para seguir la celebración hasta bien entrada la tarde. Y es que además de comer, hubo animación con Dieguiño y música en directo con Pablo Balseiro y The Verbenian Orquestra.

«Fue un éxito absoluto, vendimos algo más de 8.200 raciones, aproximadamente, no quedó ni la tartera de emergencia y más que hubiera», añadía el responsable de la Cofradía Santiago Apóstol, que organiza la cita para poner en valor un recurso que es un importante motor económico en Carril y en una edición que también fue una prueba.

Y es que, debido a la crisis del marisqueo, tuvo que apretarse el cinturón y este año eliminó los actos del pregón y de entrega de reconocimientos para no escatimar en lo principal y subió el precio por primera vez desde hacía tiempo; en dos euros más, hasta los 14.

La cocina de la fiesta. / Noé Parga

No obstante, están muy contentos con la novedad introducida el año pasado, con una presentación previa en la jornada del sábado en la que explicar, a quien no lo sepa, porqué la almeja es más que un bivalvo en esta villa, y que se acompañó de animación musical y una paella gigante que también se quedó pequeña, aunque este año duplicaron su tamaño.

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No faltaron a la cita representantes institucionales para dar su apoyo, pero también para darse el lujo de disfrutar de la almeja de Carril y con las incomparables vistas de otro de sus orgullos: la isla de Cortegada.