Buscan al conductor que derribó una valla y un banco en el centro de O Grove

La Policía Local de O Grove busca al conductor que en la madrugada del domingo se llevó por delante mobiliario urbano en el entorno de la glorieta de la República Argentina.

En el lugar no quedaron restos que les permitan tirar del hilo para una posible identificación y piden colaboración ciudadana por si alguien fue testigo o si observa algún vehículo sospechoso.

Y es que creen que el turismo tuvo que sufrir importantes daños materiales en la parte delantera izquierda y en la trasera derecha, según la trayectoria que sospechan siguió en lo que parece una salida de vía en solitario. No obstante, no fueron impeditivos para que pudiera abandonar el lugar sin dar parte.

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La sospecha es que el automovilista procedía de O Corgo o más bien de Beiramar con intención de tomar la calle Pablo Iglesias cuando colisionó contra una valla publicitaria de esquina y luego, de rebote, contra un banco de la plaza que está casi en frente, para acabar saliendo entre las terrazas de dos restaurantes de la zona.