Un accidente múltiple obliga a cortar al tráfico cuatro horas la PO-548 a su paso por Catoira

Cuatro horas de corte de carretera y dos heridos de consideración. Este es el resultado de un accidente de tráfico que se registró en la madrugada de este domingo en la PO-548 a su paso por Catoira. Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.45 horas, cuando colisionaron por causas que se están investigando un vehículo que circulaba en dirección a Vilagarcía y otros tres que lo hacían en sentido Catoira.

El impacto resultó brutal, quedando dos vehículos muy dañados y con restos de todos ellos esparcidos por en medio de la carretera. Varios testigos alertaron al 112 de lo ocurrido y el servicio de emergencias movilizó de inmediato a Protección Civil de Catoira y Valga, GES de Padrón, Bombeiros de O Salnés y Guardia Civil de Tráfico, así como a una ambulancia para atender a varias de las personas que viajaban en los vehículos. Finalmente, serían dos las personas trasladadas al Hospital de O Salnés con dolor cervical y traumatismo cranoencefálico respectivamente.

Los trabajos para retirar los vehículos implicados en el accidente obligaron a cortar la carretera y a desviar el tráfico que circulaba de madrugada entre Catoira y Vilagarcía por la antigua carretera. La normalidad regresó a la zona sobre las 4.30 horas.

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La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente, además de realizarle la prueba de alcoholemia y drogas a todos los conductores implicados.