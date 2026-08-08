Vilanova rinde culto al Carmen mientras degusta mejillones y berberechos

La Festa do Mexillón e do berberecho de Vilanova también tiene una parte religiosa muy vinculada al mar. Cada sábado de este evento, desde hace años, se celebra la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, con decenas de embarcaciones acompañando a la imagen. Hoyno fue una excepción. Los actos comenzaron por la mañana, con la salida de la procesión desde la Cofradía de A Pastoriza hacia la iglesia de San Cipriano, donde se celebró una misa en honor a la Virgen del Carmen.

No fue hasta las 19.00 horas de esta tarde cuando salió la procesión desde la iglesia parroquial camino de la Estación Marítima, donde aguardaba el catamarán bateeiro «Nogueira II» para llevar, por segunda vez, en su vida, la imagen de la Virgen del Carmen. Mientras embarcaba, decenas de barcos hicieron sonar sus sirenas antes de acompañarla en su travesía de algo más de media hora. Al finalizar, la imagen regresó a la iglesia de San Cipriano.

Un momento d ela procesión del Carmen en Vilanova. | NOÉ PARGA

La celebración de la procesión fue un impás en la actividad central de este fin de semana, la Festa do Mexillón e do Berberecho que tiene lugar en las carpas de la plaza de O Castro. Allí, a las horas centrales del día, se llenó de comensales para degustar el mejillón en sus diferentes variedades, así como el berberecho, destacando la comercialización de la paella o los mejillones cocinados al vapor.

El evento continuará este domingo, jornada en la que el Concello va a repartir las Insignias do Mexillón e Berberecho de Ouro e Brilantes, un elemento con el que se pretende reconocer a aquellas personas que han destacado en su colaboración con Vilanova o a vilanoveses que han brillado en sus ámbitos. Este año, el premiado más destacado será el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al que el alcalde, Gonzalo Durán, colocará la insignia en el pecho. También hará lo mismo con el periodista José Pereira, encargado de leer este año el pregón de la fiesta.

La nota vilanovesa la ponen el historiador Chema Leal y la Taberna Cultural a Cofradía. El primero de ellos ha sido galardonado recientemente con el premio Valentín Paz Andrade de investigación. Lo consiguió gracias a su tesis doctoral «Pesca e negocio na Galicia cantábrica: de Cariño a Ribadeo entre o Catastro de Ensenado e o desestanco do sal».

Por su parte, la Taberna es un espacio gastro-cultural diferente y referente en la comarca de O Salnés, que a través de un grupo de jóvenes vilanoveses y de su visión vanguardista, convirtieron un bar tradicional en un local de moda que ya traspasa las fronteras de la comarca de O Salnés por la calidad de los conciertos musicales que organiza.

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La entrega de estas insignias pondrá el broche de oro tanto a la parte gastronómica como a la comercial, con la celebración de la Feira de Oportunidades.