El sector turístico de O Grove ya se codea con las estrellas

El sector turístico de O Grove disfruta de un excelente verano, según confirman en hoteles, restaurantes y barcos de pasaje que operan en el puerto de O Corgo. El lleno es absoluto en muchos de los negocios de la localidad arousana, y a estas alturas resulta ya muy difícil encontrar reservas para la semana que viene.

El eclipse del día 12, la lluvia de perseidas que se espera tanto en esa jornada como el 13, las estrellas fugaces que podrán verse antes y después y el festivo nacional de la Asunción de la Virgen, que tradicionalmente supone el momento álgido del sector en la localidad meca, explican el bullicio que se vive en la localidad, tanto en tierra firme como en el mar.

Desde las navieras indican que «la masiva afluencia de visitantes ya se hace notar en la actualidad, y más que esperamos para los próximos días, porque la ría de Arousa tiene cada vez más tirón y la atractiva posibilidad de disfrutar del eclipse desde el mar, o ver las perseidas navegando por la ría o en la isla de Sálvora, despiertan enorme expectación, tanto en el conjunto de España como en Portugal», destaca Gonzalo Naveiro, el propietario de Cruceros del Ulla Turimares.

El restaurante con vistas a la ría del hotel O Castro. / M. Méndez

En sus barcos, de los que cabe destacar al «Fly Delfín» y al «Gran Cormorán Jet», no solo se realiza a diario la tradicional Ruta del Mejillón y funciona el llamado Restaurante Marinero, con posibilidad de almorzar navegando y con fondeo frente a la playa de As Pipas, sino que son frecuentes también las visitas diurnas y nocturnas a Sálvora.

De este modo los viajeros pueden disfrutar de los múltiples encantos de la enigmática isla y su aldea o bien presenciar la puesta de sol desde el faro y asistir a sesiones «starlight», en las que descubrir el firmamento aprovechando la inexistencia de contaminación lumínica sobre este archipiélago rico en flora y fauna y declarado Bien de Interés Cultural.

De ahí que este verano la de Sálvora y sus perseidas vuelva a ser una de las rutas más demandadas, unida, claro está, a la de observación del eclipse solar, para el que ya se realizan ensayos generales gracias al reparto de gafas especiales para poder presenciarlo a bordo.

La gastronomía de O Grove se complementa con los viajes en barco por la ría. / M. Méndez

«Ya hemos estado disfrutando de puestas de sol maravillosas en las cuales los viajeros pudieron probar las gafas que ponemos a su disposición», resalta Naveiro, quien destaca el «gran ambiente que se vive en O Grove estos días».

Algo en lo que coinciden Pablo Agrelo e Isabel Castro, responsables del hotel O Castro, cuyas habitaciones están llenas de forma permanente. Al igual que sucede en su restaurante, una terraza cubierta donde a la selecta y variada oferta gastronómica se suman las envidiables vistas sobre la ría de Arousa.

«Nuestro restaurante es, según nos dicen los clientes, el que mejores vistas ofrece de la ría, de ahí que puedan disfrutar de puestas de sol maravillosas y estén interesados en presenciar el eclipse mientras cenan», destaca el propietario de este negocio asentado en Reboredo, que a pesar de tener «solo» dos estrellas, ofrece unos servicios propios de categorías superiores.

Viajeros en el catamarán «Fly Delfín». / M. Méndez

«Estamos recibiendo clientes de toda España que se maravillan disfrutando de las vistas y que no dejan de hacer fotos a la ría mientras desayunan o almuerzan, centrándose en las puestas de sol cuando llega la cena, de ahí que ese paisaje que ofrecemos sea el complemento ideal para los mariscos, pescados y carnes que ofrecemos, incluidas los platos a base de caza y las verduras y hortalizas de nuestra propia huerta», remarca Pablo Agrelo.

«Todos nos felicitan por la cocina que ofrecemos y yo bromeo diciendo que a la comida invita la casa y que lo que cobramos son las vistas», bromea este conocido restaurador.

Evidentemente, los citados no son los únicos negocios de la localidad meca que se están beneficiando de un gran verano y que a su tirón habitual han sumado la posibilidad de disfrutar del eclipse de sol.

De ahí que pueda decirse que la próxima semana resultará muy especial en el «paraíso del marisco», uno de los municipios con más tirón turístico de Galicia y, sin duda, una de las referencias de la comunidad a nivel nacional.

Por cierto, que a todos los citados, la localidad suma atractivos como la isla de A Toxa, también a rebosar gracias a la ocupación de las segundas residencias y de los hoteles y balnearios del grupo Hotusa, el Eurostars Gran Hotel La Toja, el Isla de La Toja y el Louxo, donde también se preparan actividades especiales vinculadas al eclipse.

Sin olvidar el reclamo que ejercen instalaciones como el Acuario O Grove, el Museo de la Pesca y la Salazón, Casino La Toja, los miradores de Con da Hedra y Siradella y, por supuesto, sus playas, desde A Lanzada a O Carreiro, pasando por Area Grande, Area da Cruz, Raeiros-Paxareiros, As Pipas y tantas otras.