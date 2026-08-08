San Roque regresa a A Devesa medio siglo después

La imagen de San Roque volverá a recorrer las calles de A Devesa, en el municipio de Valga, en procesión este mismo fin de semana, coincidiendo con la celebración de las fiestas de la Virxe dos Desamparados, que se celebra en la pequeña capilla con 250 años de historia. Eso no sería una novedad si no fuese por qué no lo hace desde hace más de 50 años y para que volviese a suceder fue necesaria una ardua investigación de la comisión de fiestas de esa localidad.

Todo arranca hace ya algún tiempo, cuando la comisión de fiestas de A Devesa decidió ir más allá del evento festivo y crear un espacio cultural recopilando la historia de este lugar a través de fotografías. Fue ahí cuando se encontraron con varias instantáneas de las procesiones en las que aparecía un San Roque que ninguno de ellos recordaba. Esas fotos correspondían a finales de los años 60 y principios de los 70, creando un misterio que la comisión se empeñó en resolver.

Fue así como comenzaron a preguntar a los más longevos de la parroquia que muy pronto les dieron pistas de la imagen. El San Roque, una talla de cerámica de dimensiones bastante modestas, pertenecía a un tal José Enrique «o Francés» y llegó a sus manos después de que varios amigos decidieron regalarle esta imagen, al ser devoto del santo, tras superar una enfermedad muy grave que estuvo cerca de costarle la vida.

Tras superar la enfermedad, el propio Enrique pidió a los que organizaban la fiesta en aquella época para que sacasen el San Roque en procesión, algo que hacían el día anterior a los Desamparados. Todos iban hasta la vivienda del propietario de la talla y la llevaban hasta la capilla de los Desamparados cada 9 de agosto, lo que acabó provocando que, en lugar de un día de fiesta, acabasen siendo dos. Sin embargo, el fallecimiento de «o Francés» unos años después, en 1973, acabó con esa procesión y la existencia de la talla se fue olvidando.

Estado en el que apareció el San Roque y como ha quedado tras su restauración. / FDV

La comisión actual contactó con la familia, pero ninguno sabía dar referencia de la imagen hasta que, hace tan solo dos meses, una nieta política de «o Francés» contactó con ellos y les explicó que había aparecido y que las dos hijas de «o Francés» querían que pasase a manos de los organizadores de la fiesta. La talla se encontraba en mal estado de conservación y hubo que realizar un importante trabajo de restauración que acometió otro vecino de forma gratuita y a contrarreloj, ya que el objetivo es que estuviese lista para las fiestas del 9 y 10 de agosto, jornadas invariables del evento más importante de A Devesa.

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Lo consiguió, ya que la talla ya preside todas las novenas que se han ido celebrando esta semana y, tras 54 años sin salir en procesión, lo hará el domingo en la primera jornada de las fiestas de A Devesa, una jornada que estará dedicada a la Virxe do Carme, gracias a la gran cantidad de marineros que hay en la parroquia. El lunes será el momento de honrar a la Virxe dos Desamparados, a quien está dedicada la pequeña capilla que, este año, está de aniversario especial, ya que cumple 250 años con la vista puesta en una restauración. Ese lunes también se celebrarán las Poxas de Ramos.