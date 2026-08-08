Reabren al baño la playa de Cabanelas

La playa de Cabanelas, en el río Umia a su paso por Ribadumia, vuelve a estar abierta al baño tras varios días cerrada. La decisión se adopta después de las últimas analíticas realizadas por la Consellería de Sanidade el pasado viernes, que ya arrojaron datos de E.Coli y Esterococo que no pondrían en riesgo la salud de las personas que optasen por bañarse. Esos datos fueron publicados esta mañana en la web sobre el estado de las playas de la Consellería de Sanidade.

El cierre de la playa se decretó el pasado día 3, cuando las analíticas periódicas que realiza la Consellería de Sanidade a las aguas de todas las playas detectaron una presencia inusual de E.Coli y Esterococo, dos bacterías que se acostumbran a encontrar en las aguas fecales. Fue el Concello el que instaló cartelería prohibiendo específicamente el baño en esa zona, aunque sin restricciones para otras actividades náuticas.

El propio regidor de Ribadumia, David Castro, confiaba en que la situación se resolviese cuanto antes y que fuese una cuestión pasajera, algo que acabó ocurriendo. Ahora queda por identificar el origen de este vertido que ha provocado el cierre de la playa, un vertido que apuntaría directamente al alcantarillado público, bien a través del aliviadero del piorno, que suele dar muchos problemas en invierno, cuando queda por debajo del nivel del agua, bien de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Cabanelas, que se encuentra unos centenares de metros río abajo y que no es la primera vez que sufre un escape de aguas residuales.

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El de esta semana es el primer episodio de estas características que sufre la playa de Cabanelas este verano, aunque es algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, generando preocupación entre los usuarios.