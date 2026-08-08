Infraestructuras
El Puerto de Vilagarcía construirá una edificación industrial para el servicio de señales
El organismo contrata la redacción del proyecto
La Autoridade Portuaria de Vilagarcía va a construir una edificación industrial destinada a taller de señales marítimas. Acaba de contratar la redacción del proyecto a la empresa Soltec Ingenieros por 13.400 euros sin IVA.
Según la resolución de Presidencia, el objetivo es contar con unas instalaciones que permitan el almacenamiento y acopio de materiales, equipos y repuestos necesarios para la ejecución de las labores de instalación, mantenimiento, inspección y reparación de las ayudas a la navegación. «Asimismo, resulta imprescindible contar con un espacio de trabajo adecuado para la preparación, planificación y gestión de las actuaciones propias del servicio, así como para la custodia de la documentación técnica y los equipos necesarios para el desempeño» de las funciones del personal del servicio de señales marítimas.
En el mismo documento recuerdan que en el marco normativo, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía tiene, entre otras obligaciones, la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de las ayudas a la navegación ubicadas dentro de su ámbito competencial.
Para cumplir este contrato se solicitaron ofertas a cuatro empresas. Su valor era de 14.500 euros, sin IVA, y un plazo de ejecución de tres meses. El órgano se decantó por la presentada por Soltec Ingenieros, que rebajó el precio a 13.400 euros y el tiempo en medio mes menos del propuesto. La empresa deberá presentar un proyecto de ejecución de esta edificio de servicios las instalaciones portuarias. n
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