El programa de colonias del CAAN atendió en dos años a 3.000 gatos

La Diputación de Pontevedra atendió a casi 3.000 gatos en dos años en el marco del programa de control de colonias felinas del CAAN, centro de acogida y protección de animales que presta servicio a 52 municipios de 20.000 habitantes.

Tal y como explica la institución, aunque los servicios de acogida y adopción que presta el CAAN se centran en los perros, desde el año 2024 la Diputación tiene en marcha un programa de control de colonias felinas que, en estos dos años ya ha prestado servicio a un total de 40 municipios de la provincia y ha atendido a cerca de 3.000 animales.

A través de este servicio, que cuenta con un presupuesto anual de 350.000 euros, la Diputación realiza esterilizaciones de gatos procedentes de colonias felinas legalmente establecidas en los municipios adheridos.

De esta manera, se facilita la implantación de un programa sanitario completo para estos animales, que incluye su identificación, desparasitación, esterilización y vacunación, y también se contempla la captura y el transporte de los gatos. Además, el programa incluye la identificación oficial mediante microchip.

Según las mismas fuentes, el servicio de control de las colonias felinas se presta en función de criterios de población, teniendo en cuenta que el número de animales presentes en las colonias está directamente relacionado con la población de cada zona.

Así, se establece un límite de entre 25 animales al año en cada municipio de menos de 5.000 habitantes, hasta un máximo de 250 en los de más de 40.000. Hasta el momento ya se han atendido cerca de 2.900 gatos, de los cuales más de 2.500 han sido vacunados, más de 2.700 han sido identificados y desparasitados y cerca de 2.800 han sido esterilizados.

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Para mejorar la prestación de este servicio, la Diputación de Pontevedra ha adquirido e instalado nuevos equipos médicos en el centro. Concretamente, se ha adquirido una mesa quirúrgica, lotes de instrumental quirúrgico y un generador de oxígeno que permiten realizar estas intervenciones en condiciones óptimas, con un presupuesto superior a los 7.000 euros. Además, también han comprado 30 jaulas de captura de gatos, en las que se han invertido más de 10.000 euros, añadieron desde la institución.