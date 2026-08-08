La playa de Cabanelas se cerró al baño por contaminación fecal

Presencia de Escherichia Coli y de Enterococo. Esas son las dos bacterias que la sanalíticas de la Consellería de Sanidade han detectado en el agua del río Umia a su paso por la playa fluvial de Cabanelas, en Ribadumia. Las analíticas mostraron índices de 124 por cada 100 mililitros en el caso de la primera especie y de 782 por cada 100 mililitros en el de la segunda, datos que Sanidade ha colgado en su propia web sobre el estado de las playas, recomendando el cierre de la playa al baño, algo que ha realizado el Concello de Ribadumia nada más ser conocedor de lo ocurrido con la instalación de carteles en la zona.

La presencia de las dos bacterias acostumbra a ser un indicio evidente de un vertido de fecales en las aguas en las que se localizan, un vertido que es muy probable que provenga de la Estación Depuradora de Aguas Residaules (EDAR) de Cabanelas, próxima a la zona en la que se encuentra la playa fluvial y que ya ha dado más problemas de estas características en otras ocasiones. Tampoco se descarta el aliviadero situado aguas arriba, pero este suele dar problemas durante el invierno al encontrarse en una zona inundable. La Consellería de Sanidad tenía previsto realizar nuevas analíticas en el día de hoy, pero los resultados no se conocerán, previsiblemente, hasta el próximo lunes, aunque en el Concello son optimistas en que se pueda levantar la prohibición.

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La de Cabanelas no es la única playa fluvial en la que se ha prohibido el baño de manera provisional. En Vilarello, en el municipio de Valga, Sanidade sigue recomendando no bañarse por los niveles de las dos bacterias que han afectado a Cabanelas, mientras que tampoco permite el baño en la zona del muelle de Catoira al considerar insuficinete el estado sanitario de las aguas.