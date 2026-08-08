Pan, postres caseros y empanadas conquistan el paladar de Ribadumia

Acompañamiento indispensable en cualquier mesa, el pan es un elemento gastronómico que no está muy acostumbrado a recibir loas. Sin embargo, desde hace XXIII ediciones, Ribadumia se rinde a los diferentes sabores y texturas que ofrece dependiendo de los elementos con los que se elabore. La fiesta volvió a reunir a un buen número de vecinos y visitantes en las inmediaciones de la Carballeira de Ribadumia en una serie de actos que comenzaron poco después de las 17.00 horas, con la llegada de los primeros postres y empanadas «de millo» participantes en los dos concursos que se han generado en torno a esta fiesta. Para decidir el ganador, cuyo nombre se conocería por la noche, se celebraron unas catas con puntuaciones a fin de premiar a la mejor elaboración y a aquellos más sabrosos y con mejor presentación.

Público asistente a las actividades infantiles de la Carballeira. | NOÉ PARGA

Los premios estaba previsto entregarlos bien entrada la noche, como previa de la degustación de diversas variedades de pan elaboradas por las panaderías participantes en el evento. Tras esa degustación, estaba prevista la celebración de una cena de confraternidad con música tradicional.

Durante la fiesta los presentes pudieron degustar, acompañado del delicioso pan de millo de O Salnés, huevos fritos por 2 euros, vino tinto de O Salnés a 3 euros, tostas a 2,50€ y papas de harina o chulas a 1,50 euros. También hubo empanada, pulpo, pan y postres a precios populares.

El evento incluyó también un pequeño espacio para los más pequeños, más centrado en el entretenimiento, ya que tuvo lugar en la Carballeira un espectáculo de Carapuchiña, así como otras actividades en las que los pequeños podían elaborar su propio pan.

Una de las actividades más espectaculares de la Festa do Pan se celebraba ayer a partir de las 20.30 horas. Se trataba de la salida desde la Carballeira hacia los muiños de Batán, en la que participaban los grupos Xironsa y Alecrín. Una vez llegada la comitiva a los molinos estaba preparada la representación de la molienda de «millo do país», donde se pudieron ver las diferentes fases de esta actividad ya extinguida: la molienda (moenda) del maíz blanco, el amasado y la elaboración tradicional del pan de maíz.

Noticias relacionadas

La fiesta se cerró con una verbena y una degustación gratuita de queimada.